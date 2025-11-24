Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας

Kλέλια Ανδριολάτου: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Καλύτερα δε γίνεται, 23/11/25

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Κλέλια Ανδριολάτου. Η 29χρονη ηθοποιός περπατούσε στην οδό Πανεπιστημίου με χαλαρή διάθεση και ντυμένη casual.

Η μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη – πρωταγωνίστρια του Maestro επέλεξε ένα cosy street look που απέπνεε άνεση και sporty φρεσκάδα.

Κλέλια Ανδριολάτου με street look στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα oversized πουλόβερ με πλέξεις, σε απαλό ροζ χρώμα και μια γκρι φούστα έως το γόνατο, με ελαφριές πιέτες.

Το look της συνδύασε με λευκά chunky sneakers, που είχαν λεπτομέρειες σε λιλά χρώμα. Οι λευκές κάλτσες που φορούσε, φαίνονταν πάνω από τα παπούτσια, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη sport chic διάθεση του look της. Στο χέρι κρατούσε μια μικρή μαύρη τσάντα, δίνοντας μια κομψή πινελιά στο σύνολό της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου μιλώντας χθες σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» αναφέρθηκε στην απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική και την αγάπη που έχει για το επάγγελμά της. «Μικρή ήμουν ένα μικρό σουργελάκι. Έστηνα θεατρικά, έκανα μικρά συγκροτήματα, μάζευα κοινό να με βλέπει να φοράω τα τακούνια της μαμάς μου… Ντροπαλή δε με έλεγες», ανέφερε.

«Η απόφαση να γίνω ηθοποιός ήρθε στα 19 μου», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Στα 14 της την ανακάλυψε η Έλενα Χριστοπούλου, όποτε ξεκίνησε να ασχολείται με το modelling. Το τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε στη σειρά «Μπρούσκο» και τότε ήταν που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Πέρασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και στη συνέχεια φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου την ξεχώρισε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

«Μου έχουν γίνει προτάσεις στο παρελθόν για παρουσίαση εκπομπής. Είμαι τόσο ερωτευμένη με αυτό που κάνω, ξοδεύω τόση ενέργεια που δεν έχω χρόνο για ο,τιδήποτε άλλο, γιατί θέλω να είμαι focus σε αυτό και μόνο», επισήμανε.