The Fifth Step στο National Theatre Live

To έργο αναφέρεται στην ανδρική φιλία

Fifth Step στο National Theatre Live
Το The Fifth Step Το Πέμπτο Βήμα, του David Ireland σε σκηνοθεσία | Finn den Hertog Jack Lawden I Martin Freeman έρχεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 20:00  στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη.

Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Στα αγγλικά, με ελληνικούς υπότιτλους

The Fifth Step στο National Theatre Live

Υπόθεση 

Δύο άνδρες, ένα βήμα για την αλήθεια

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στις 20:00 μια από τις πιο συγκλονιστικές παραγωγές του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, μέσα από τη μαγνητοσκοπημένη μετάδοση του National Theatre Live: «The Fifth Step» / «Το 5ο Βήμα» του David Ireland [Ντέιβιντ Άιρλαντ].

Το έργο διερευνά με ακρίβεια και ευαισθησία τον κόσμο της ανδρικής φιλίας, της εξάρτησης και της προσωπικής ευαλωτότητας.

Δύο άνδρες, ο Τζέιμς, ένας πρώην αλκοολικός, και ο Λούκα, που ακολουθεί το πρόγραμμα των 12 Βημάτων των Ανωνύμων Αλκοολικών υπό την καθοδήγηση του Τζέιμς, συνθέτουν μια μοναδική σχέση που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και την ανοιχτή επικοινωνία. Μέσα από καθημερινές ιστορίες, κοινές εμπειρίες και τακτικές συζητήσεις, η φιλία τους δοκιμάζεται όταν το Πέμπτο Βήμα — «αφού αναγνωρίσαμε τα σφάλματά μας, τα δεχτήκαμε και τα ομολογήσαμε σε μία Ανώτερη Δύναμη και σ’ έναν άλλο άνθρωπο»— τους φέρνει αντιμέτωπους με αλήθειες που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουν.

Το νέο έργο του βραβευμένου David Ireland έχει ήδη συγκεντρώσει θερμές κριτικές για την ευαισθησία και τη δραματική του ακρίβεια, αποκαλύπτοντας τις τρωτές πλευρές των ανδρών, την ένταση των ανθρώπινων σχέσεων και την προσπάθεια για προσωπική αναγέννηση. Στην παραγωγή πρωταγωνιστούν ο διακεκριμένος με βραβείο Λώρενς Ολίβιε, Jack Lawden [Τζακ Λόουντεν], γνωστός από σειρές όπως Slow Horses και Δουνκέρκη, καθώς και ο κάτοχος Emmy και BAFTA, Martin Freeman [Μάρτιν Φρήμαν] (Χόμπιτ, The Responder).

Η παράσταση μεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη από το Soho Place του Λονδίνου και θα παρουσιαστεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την εμπειρία ενός από τα πιο επίκαιρα και βαθιά ανθρώπινα έργα του σύγχρονου θεάτρου.

Σκηνοθεσία: Finn den Hertog Παίζουν: Jack Lowden, Martin Freeman

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

