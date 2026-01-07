Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

To πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 15:41 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
07.01.26 , 15:21 Φαραντούρης: Δεν παραδίδω την έδρα - Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου
07.01.26 , 15:15 ΠΑΟ: Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του
07.01.26 , 15:08 Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας
07.01.26 , 15:04 Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»
07.01.26 , 14:50 Δασκουλίδης για γιο ΑμεΑ: «Μένει στην Αγγλία - Είναι μπροστά εκεί»
07.01.26 , 14:45 Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
07.01.26 , 14:42 Σταύρος Ζαλμάς: «Δε Θέλω Να Πεθάνω Πάνω Στο Σανίδι»
07.01.26 , 14:37 Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
07.01.26 , 14:34 ΣΥΡΙΖΑ: Διέγραψαν τον Φαραντούρη - Του ζητούν να παραδώσει την έδρα
07.01.26 , 14:28 Άρειος Πάγος: Νέα παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών
07.01.26 , 14:19 Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα
07.01.26 , 13:58 TracioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
07.01.26 , 13:56 Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού
07.01.26 , 13:42 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η διακεκριμένη ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne [Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης] συγκαταλέγεται στα εμβληματικά σύνολα της ευρωπαϊκής μουσικής ζωής, φημισμένη για τον θερμό ήχο της και την αφοσίωσή της στη λεπτότητα και τη λαμπρότητα της αυστροουγγρικής παράδοσης. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ορχήστρα έχει ταυτιστεί με ερμηνείες υψηλής αισθητικής ακρίβειας, όπου η διαφάνεια της γραφής συνυπάρχει με βαθιά εκφραστικότητα.

Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»

Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 20:30, η Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Daniel Dods (Ντάνιελ Ντοντς) συμπράττει με έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες, τον Augustin Hadelich [Αγκουστίν Χάντελιχ], έναν ερμηνευτή σπάνιας μουσικότητας και αψεγάδιαστης τεχνικής, που παίζει στο ιστορικό βιολί Guarneri del Gesù «Leduc/Szeryng» του 1744. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το Κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον, ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, με τη διαχρονική, ακαταμάχητη μελωδία του πρώτου μέρους να ανοίγει έναν κόσμο λυρισμού και νεανικής έντασης.

Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη Σερενάτα για έγχορδα του Έντουαρντ Έλγκαρ, έργο τρυφερό και νοσταλγικό, που σηματοδότησε τη διεθνή καθιέρωση του συνθέτη, καθώς και από τη Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ, ένα λαμπρό αποκορύφωμα της συμφωνικής του δημιουργίας, όπου η μεγαλοπρέπεια και η κλασική ισορροπία συνδυάζονται με απαράμιλλη κομψότητα.

Πρόγραμμα

Edward Elgar: Σερενάτα για έγχορδα σε μι ελάσσονα, έργο 20

Felix Mendelssohn: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μι ελάσσονα, έργο 64

Wolfgang Amadeus Mozart: Συμφωνία αρ. 41 σε ντο μείζονα, Κ551, «του Διός»

Συντελεστές Festival Strings Lucerne Καλλιτεχνική διεύθυνση – Εξάρχων: Daniel Dods Βιολί: Augustin Hadelich

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FESTIVAL STRINGS LUCERNE
 |
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top