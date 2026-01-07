Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Η διακεκριμένη ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne [Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης] συγκαταλέγεται στα εμβληματικά σύνολα της ευρωπαϊκής μουσικής ζωής, φημισμένη για τον θερμό ήχο της και την αφοσίωσή της στη λεπτότητα και τη λαμπρότητα της αυστροουγγρικής παράδοσης. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η ορχήστρα έχει ταυτιστεί με ερμηνείες υψηλής αισθητικής ακρίβειας, όπου η διαφάνεια της γραφής συνυπάρχει με βαθιά εκφραστικότητα.

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στις 20:30, η Ορχήστρα Εγχόρδων του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Daniel Dods (Ντάνιελ Ντοντς) συμπράττει με έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες, τον Augustin Hadelich [Αγκουστίν Χάντελιχ], έναν ερμηνευτή σπάνιας μουσικότητας και αψεγάδιαστης τεχνικής, που παίζει στο ιστορικό βιολί Guarneri del Gesù «Leduc/Szeryng» του 1744. Στο επίκεντρο της βραδιάς βρίσκεται το Κοντσέρτο για βιολί του Μέντελσον, ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου, με τη διαχρονική, ακαταμάχητη μελωδία του πρώτου μέρους να ανοίγει έναν κόσμο λυρισμού και νεανικής έντασης.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη Σερενάτα για έγχορδα του Έντουαρντ Έλγκαρ, έργο τρυφερό και νοσταλγικό, που σηματοδότησε τη διεθνή καθιέρωση του συνθέτη, καθώς και από τη Συμφωνία αρ. 41 «του Διός» του Μότσαρτ, ένα λαμπρό αποκορύφωμα της συμφωνικής του δημιουργίας, όπου η μεγαλοπρέπεια και η κλασική ισορροπία συνδυάζονται με απαράμιλλη κομψότητα.

Πρόγραμμα

Edward Elgar: Σερενάτα για έγχορδα σε μι ελάσσονα, έργο 20

Felix Mendelssohn: Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μι ελάσσονα, έργο 64

Wolfgang Amadeus Mozart: Συμφωνία αρ. 41 σε ντο μείζονα, Κ551, «του Διός»

Συντελεστές Festival Strings Lucerne Καλλιτεχνική διεύθυνση – Εξάρχων: Daniel Dods Βιολί: Augustin Hadelich