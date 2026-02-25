Ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές του με τον Έπσταϊν

Φωτογραφίες με τον διάσημο καθηγητή Στίβεν Χόκινγκ, αλλά και από το μυστικό λημέρι του Έπσταϊν στο Παρίσι, έφεραν στη δημοσιότητα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Έπσταϊν είχε προσκαλέσει τον διάσημο καθηγητή αστροφυσικής μαζί με άλλους επιστήμονες σε ιδιόκτητο νησί. Το όνομα του Χόκινγκ εμφανίζεται 250 φορές στα αρχεία, χωρίς όμως να αποδίδεται κάποια παρανομία.

Την ίδια ώρα, ο Μπιλ Γκέιτς συναντήθηκε με εργαζομένους του ιδρύματός του και ζήτησε συγγνώμη για τις επαφές με τον Έπσταϊν.

Συγγνώμη του Μπιλ Γκέιτς για τις επαφές με τον Έπσταϊν

Ο μίστερ Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματός του για τις επαφές του με τον Έπσταϊν. Παραδέχτηκε δύο δεσμούς που είχε με Ρωσίδες.

Το διαβόητο ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπσταϊν «Λολίτα Εξπρές» σαπίζει σε μια μάντρα στην Τζόρτζια εδώ και μια δεκαετία. Το κρεβάτι είχε επένδυση ώστε ο Έπσταϊν και οι φίλοι του να μπορούν να κάνουν σεξ εν πτήσει.

Ο Στίβεν Χόκινγκ σε ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν

Ο Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι. Η φωτογραφία πιθανόν τραβήχτηκε στο νησί Λιτλ Σεντ Τζέιμς του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους, στην Καραϊβική.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι επισκέφτηκε το νησί τον Μάρτιο του 2006 για ένα επιστημονικό συνέδριο σχετικά με τη βαρύτητα, στη χρηματοδότηση του οποίου συνέβαλε ο Έπσταϊν.

Το όνομα του διάσημου αστροφυσικού - που πέθανε το 2018 στα 76, τσακισμένος από τη νόσο του κινητικού νευρώνα - εμφανίζεται 250 φορές στα αρχεία Έπσταϊν. Όμως δεν προκύπτει κάποια παράνομη πράξη.

Το άντρο ακολασίας του Έπσταϊν στο Παρίσι

Κι άλλες φωτογραφίες: από το άντρο ακολασίας του Έπσταϊν στο Παρίσι. Τις έφερε στο φως η γαλλική Le Parisien.

Το κόκκινο δωμάτιο, ένας χώρος όπου ο Τζέφρι Έπσταϊν λάτρευε να βάζει γυναίκες να χορεύουν ή να κάνουν στριπτίζ.

Στο διαμέρισμα των 18 δωματίων βρέθηκαν ερωτικά παιχνίδια, εικόνες γυμνών γυναικών - στη μία ο Έπσταϊν δίπλα σε δύο γυμνόστηθες - και αίθουσα μασάζ.

Μετά το μασάζ, ο Τζέφρι Έπσταϊν τους έλεγε να γδυθούν εντελώς και μετά προχωρούσε σε θωπείες και μετά σε βιασμό.