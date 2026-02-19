Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου

Το χρονικό της σύλληψης του πρίγκιπα Άντριου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ελεύθερος αφέθηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν Ουίνδσορ, αδερφός του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος συνελήφθη το πρωί ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση», μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BBC, ο Άντριου έφτασε με μαύρο αυτοκίνητο στις 18:50 στο αστυνομικό ερευνητικό κέντρο του Άιλσαμ. Το όχημα προσπάθησε αρχικά να εισέλθει μέσω μιας ηλεκτρονικής πύλης, αλλά δεν τα κατάφερε καθώς η πύλη ήταν χαλασμένη. Μετά από περίπου 10 λεπτά, πέρασε από άλλη πύλη και εισήλθε στον χώρο.

Λίγα λεπτά αργότερα, άνοιξε μια μεγάλη γκαραζόπορτα και φάνηκαν δύο αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Άντριου. Πέρασε μπροστά από τους δημοσιογράφους που περίμεναν, ενώ ένας φωτογράφος κατάφερε να καταγράψει τον Άντριου να βρίσκεται στο πίσω κάθισμα του οχήματος και να προσπαθεί να δέσει τη ζώνη ασφαλείας.

Andrew’s realisation, caught in the moment by the BBC,class 👏🏼 pic.twitter.com/4lD9lSEEkr — Catháil (chaw-heel) (@johncrichton87) February 19, 2026

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες γύρω από τη σύλληψη και τις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες σε βάρος του Άντριου και τα αρχεία Έπσταϊν

Ο Άντριου κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 που ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Ο βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εξέφρασε την «βαθιά του ανησυχία», σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επεσήμανε, επίσης, ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επι του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψη του Άντριου που σήμερα γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς σήμερα το πρωί. Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Πρίγκιπας Άντριου - Βασιλιάς Κάρολος / Φωτογραφία αρχείου AP (Joanna Chan)

Ο Άντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Ουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του Άντριου με τον Έπστιν.

Νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξη του στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν αργά το απόγευμα κατέθεσε μια πεντασέλιδη επιστολή στις βρετανικές αρχές με νέα στοιχεία και πρόσθετες πληροφορίες από τα αρχεία του Έπστιν, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε.

Το χρονικό της «πτώσης» του «αγαπημένου παιδιού της βασίλισσας Ελισάβετ»

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ όπως αρέσκεται ο βρετανικός τύπος να τον αποκαλεί, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής εξαιτίας της στενής σχέσης που είχε με το Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπστιν.

Το 2008 ο Έπστιν καταδικάζεται στη Φλόριντα των ΗΠΑ για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονταν με νεαρές ανήλικες κοπέλες. Μετά την αποφυλάκιση εξακολουθεί να διατηρεί επαφές με πρόσωπα υψηλού προφίλ συμπεριλαμβανομένων και του τότε πρίγκιπα Άντριου.

Το 2010 ο τελευταίος τον επισκέπτεται στην Νέα Υόρκη γεγονός που επικρίνεται έντονα από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το 2015 η Βιρτζίνια Τζιούφρε κατηγορεί δημόσια τον Άντριου ότι από το 2001 όταν ακόμη ήταν ανήλικη, την κακοποίησε σεξουαλικά σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες (Λονδίνο, Νέα Υόρκη, και στο ιδιωτικό νησί του Έπστιν).

Φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου από τα αρχεία του Έπσταϊν / Φωτογραφία ΑP (Jon Elswick)

Το 2019 ο Έπστιν συλλαμβάνεται ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση πορνείας. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς πεθάνει σε φυλακή της Νέας Υόρκης. Η επίσημη αιτία του θανάτου είναι αυτοκτονία.

Το 2021 η Τζιούφρε καταθέτει αστική αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του πρίγκιπα Άντριου.

Τον Ιανουάριου του 2022 η βασίλισσα Ελισάβετ αφαιρεί τους στρατιωτικούς τίτλους και τα βασιλικά προνόμια από τον Άντριου.

Ένα μήνα αργότερα Άντριου και Τζιούφρε καταλήγουν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και έτσι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φτάνει ποτέ στα δικαστήρια.

Τον Απρίλιο του 2025 η Τζιούφρε βάζει τέλος στη ζωή της στη φάρμα που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αυστραλία.