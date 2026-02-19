Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή επιδείνωση του καιρού από αύριο το πρωί έως το απόγευμα του Σαββάτου με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.
  • Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
  • Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται το Σάββατο στη Θράκη και τα ημιορεινά.
  • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα ανατολικά, καθώς τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
  • Από την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα σταματήσουν σταδιακά.

Σοβαρή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο το πρωί μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο, ενώ το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει και την Αττική.  

Χαλάει ο καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές βροχές έως το Σάββατο

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, την Παρασκευή το πρωί οι βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τα βορειοδυτικά, με μεγάλα ύψη βροχής στην Ήπειρο, αλλά και ραγδαιότητα.  

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Από το μεσημέρι, το μέτωπο θα σαρώσει σταδιακά όλη τη χώρα, ενώ προς το βράδυ θα επηρεάσει και την Αττική. Μπορεί τα ύψη βροχής να μην είναι μεγάλα, αλλά θα έχουμε μεγάλη ραγδαιότητα, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ», σχολίασε ο μετεωρολόγος. 

Στη συνέχεια της πρόγνωσής του τόνισε ότι το Σάββατο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά, καθώς αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις στη Θράκη και τα ημιορεινά.  

«Πάντως τα νέα είναι καλά, καθώς την Κυριακή σταδιακά τα φαινόμενα προοδευτικά θα σταματήσουν και θα περιοριστούν μόνο στα νότια», κατέληξε.  

Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 19/2 

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 στρεφόμενοι τις βραδινές ώρες σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ  

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρά ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σταορεινά.
  • Άνεμοι: Στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και απότο απόγευμα από βόρειες 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τιςμεσημβρινές ώρες και από τα βόρεια τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.
  • Άνεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα από τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το απόγευμα.
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.  

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες αρχικά στην Κρήτη και μετά το μεσημέρι και στις Κυκλάδες, με τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.  

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις βορειότερες περιοχές.
  • Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.  

 

 

 

