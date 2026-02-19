MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Σήμερα κλείνει η εβδομάδα της Γης με δοκιμασία αποχώρησης από το MasterChef 2026. Παίκτες της κόκκινης μπριγάδας που έχασε στην τελευταία ομαδική δοκιμασία, θα μονομαχήσουν μαγειρικά.

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει και νέο αρχηγό, τον Τάσο. Ο παλιός, ο πρώτος αρχηγός, ο Πάνος, είναι κάτω στην κουζίνα και θα πρέπει να μαγειρέψει μαζί με Γιώργο, Γιώργο και Μενεξιά», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η καμπάνα έκρυβε το ζητούμενο. το πιάτο που θα κληθούν να αντιγράψουν τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε γεύση. «Τι δεν έχουμε μαζί μας; Τον δημιουργό του πιάτου. Οπότε, να υποδεχτούμε από το εστιατόριο SENSE του ξενοδοχείου AthensWas τον φίλο συνεργάτη χρόνια σύμβουλο, μα πάνω απ' όλα φοβερό δάσκαλο Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο», ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής με τους διαγωνιζόμενους να τον χειροκροτούν.

Όπως είπε ο guest chef για το πιάτο που έφερε: «Είναι στα πλαίσια της εβδομάδας που διανύουμε θεματικά. Και μιας και πρόκειται για κάτι το οποίο απαντάται και σε μεγάλο βαθμό και στη φιλοσοφία που έχω και σαν μάγειρας, επέλεξα ένα πιάτο το οποίο υπάρχει και στο βιβλίο μου, το Γεύσεις, κι έχει περάσει και από τα μενού των εστιατορίων», αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για παντζάρια. «Το ενδιαφέρον της όλης διαδικασίας σήμερα είναι το ότι ένα βασικό σκέλος των μαθημάτων που κάνουμε στο σπίτι σταδιακά, περάσουμε τεχνικές, είναι και το πλέιτινγκ, η αρχιτεκτονική δομή πιάτων. Κι επέλεξα, μιας και είμαστε στις αρχές της διαδικασίας ουσιαστικά, να φέρω ένα πιάτο το οποίο έχει βαθιά γεύση και κανένα ιδιαίτερο plating. και θα εξηγήσω τι εννοώ. Θυμάστε ότι από τα πρώτα μαθήματα, από την πρώτη επίσκεψη που είχα έρθει, σας το είχα τονίσει και καλείστε να αντιγράψετε εντός ολίγου, είναι ελληνικά χειμερινά προϊόντα τα οποία συναντάμε στη φύση σε όλη την επικράτεια. Άγρια ωραία ελληνικά χόρτα, πατζάρι κάποιοι πολύ νόστιμοι ελληνικοί ξηροί καρποί. Είναι υγιή. Εγώ συνηθίζω να το ονομάζω χειμερινό μποστάνι. Εδώ έχουμε ένα χειμερινό μποστάνι με βασικά στοιχεία αυτά τα οποία προανέφερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ήπιο dressing μανταρινιού και μερικά ξύσματα και φιλέτα μανταρινιού και δύο-τρεις τεχνικές οι οποίες θέλει προσοχή να τις μαγειρέψετε με ακρίβεια κι εν συνεχεία να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις αναλογίες», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος καλώντας τους διαγωνιζόμενους να το δοκιμάσουν.

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι για τη μαγειρική μονομαχία έχουν στη διάθεσή τους 70 λεπτά: «Μια συμβουλή από εμάς που τη δίνουμε κάθε φορά είναι δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, διαβάστε τη συνταγή και μετά πηγαίνετε να την εκτελέσετε. Αυτό βοηθάει πάντα. Εμείς, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, δεν θα βρισκόμαστε στην κουζίνα του MasterChef, ώστε να μην ξέρουμε ποιος έχει φτιάξει ποιο πιάτο. Και πριν δώσει την έναρξη ο εξώστης... Με to που θα τελειώσει ο χρόνος, εσείς θα τοποθετήσετε το πιάτο σας σε μία από αυτές τις τέσσερις θέσεις. Όλα κατανοητά;».

«Είμαι πεπεισμένος και το εννοώ ότι θα κριθεί στη λεπτομέρεια και θα βγάλουν τέσσερα άψογα πιάτα. Προσοχή στις αναλογίες. Αυτό», συμβούλεψε ο guest chef τα παιδιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef