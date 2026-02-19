MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Φαινομενικά εύκολο - Ισχύει κάτι τέτοιο;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
19.02.26 , 21:53 Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου
19.02.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!
19.02.26 , 21:26 Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές
19.02.26 , 21:25 MasterChef: Όσα είπε ο Πάνος για το λάθος με το γιουβέτσι των «Κόκκινων»;
19.02.26 , 21:15 Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα ολοκληρώνεται η εβδομάδα της Γης στο MasterChef 2026 με δοκιμασία αποχώρησης.
  • Η κόκκινη μπριγάδα έχει νέο αρχηγό, τον Τάσο, και θα μονομαχήσουν μαγειρικά.
  • Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος είναι ο guest chef που παρουσίασε πιάτο με παντζάρια.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αντιγράψουν το πιάτο σε 70 λεπτά, εστιάζοντας στη λεπτομέρεια και τις αναλογίες.
  • Η διαδικασία περιλαμβάνει ελληνικά χειμερινά προϊόντα και τεχνικές πλέιτινγκ.

Σήμερα κλείνει η εβδομάδα της Γης με δοκιμασία αποχώρησης από το MasterChef 2026. Παίκτες της κόκκινης μπριγάδας που έχασε στην τελευταία ομαδική δοκιμασία, θα μονομαχήσουν μαγειρικά.

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

«Η κόκκινη μπριγάδα έχει και νέο αρχηγό, τον Τάσο. Ο παλιός, ο πρώτος αρχηγός, ο Πάνος, είναι κάτω στην κουζίνα και θα πρέπει να μαγειρέψει μαζί με Γιώργο, Γιώργο και Μενεξιά», ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Η καμπάνα έκρυβε το ζητούμενο. το πιάτο που θα κληθούν να αντιγράψουν τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε γεύση. «Τι δεν έχουμε μαζί μας; Τον δημιουργό του πιάτου. Οπότε, να υποδεχτούμε από το εστιατόριο SENSE του ξενοδοχείου AthensWas τον φίλο συνεργάτη χρόνια σύμβουλο, μα πάνω απ' όλα φοβερό δάσκαλο Αλέξανδρο Χαραλαμπόπουλο», ανακοίνωσε ο σεφ και κριτής με τους διαγωνιζόμενους να τον χειροκροτούν.

MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Όπως είπε ο guest chef για το πιάτο που έφερε: «Είναι στα πλαίσια της εβδομάδας που διανύουμε θεματικά. Και μιας και πρόκειται για κάτι το οποίο απαντάται και σε μεγάλο βαθμό και στη φιλοσοφία που έχω και σαν μάγειρας, επέλεξα ένα πιάτο το οποίο υπάρχει και στο βιβλίο μου, το Γεύσεις, κι έχει περάσει και από τα μενού των εστιατορίων», αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για παντζάρια. «Το ενδιαφέρον της όλης διαδικασίας σήμερα είναι το ότι ένα βασικό σκέλος των μαθημάτων που κάνουμε στο σπίτι σταδιακά, περάσουμε τεχνικές, είναι και το πλέιτινγκ, η αρχιτεκτονική δομή πιάτων. Κι επέλεξα, μιας και είμαστε στις αρχές της διαδικασίας ουσιαστικά, να φέρω ένα πιάτο το οποίο έχει βαθιά γεύση και κανένα ιδιαίτερο plating. και θα εξηγήσω τι εννοώ. Θυμάστε ότι από τα πρώτα μαθήματα, από την πρώτη επίσκεψη που είχα έρθει, σας το είχα τονίσει και καλείστε να αντιγράψετε εντός ολίγου, είναι ελληνικά χειμερινά προϊόντα τα οποία συναντάμε στη φύση σε όλη την επικράτεια. Άγρια ωραία ελληνικά χόρτα, πατζάρι κάποιοι πολύ νόστιμοι ελληνικοί ξηροί καρποί. Είναι υγιή. Εγώ συνηθίζω να το ονομάζω χειμερινό μποστάνι. Εδώ έχουμε ένα χειμερινό μποστάνι με βασικά στοιχεία αυτά τα οποία προανέφερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο ήπιο dressing μανταρινιού και μερικά ξύσματα και φιλέτα μανταρινιού και δύο-τρεις τεχνικές οι οποίες θέλει προσοχή να τις μαγειρέψετε με ακρίβεια κι εν συνεχεία να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις αναλογίες», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος καλώντας τους διαγωνιζόμενους να το δοκιμάσουν.

Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Στη συνέχεια, ο Πάνος Ιωαννίδης ανακοίνωσε ότι για τη μαγειρική μονομαχία έχουν στη διάθεσή τους 70 λεπτά: «Μια συμβουλή από εμάς που τη δίνουμε κάθε φορά είναι δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, διαβάστε τη συνταγή και μετά πηγαίνετε να την εκτελέσετε. Αυτό βοηθάει πάντα. Εμείς, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, δεν θα βρισκόμαστε στην κουζίνα του MasterChef, ώστε να μην ξέρουμε ποιος έχει φτιάξει ποιο πιάτο. Και πριν δώσει την έναρξη ο εξώστης... Με to που θα τελειώσει ο χρόνος, εσείς θα τοποθετήσετε το πιάτο σας σε μία από αυτές τις τέσσερις θέσεις. Όλα κατανοητά;».

MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!

MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

«Είμαι πεπεισμένος και το εννοώ ότι θα κριθεί στη λεπτομέρεια και θα βγάλουν τέσσερα άψογα πιάτα. Προσοχή στις αναλογίες. Αυτό», συμβούλεψε ο guest chef τα παιδιά.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top