H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» τον ενέπλεξε στην απολογία του και του χρέωσε ευθύνες για τις μελέτες στο ξεκίνημα του εργοστασίου, αντέδρασε.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το υπόμνημα του ιδιοκτήτη της Βιολάντα βρήκε τον κ. Παπαστεργίου στην Ινδία, όπου συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο το περιβάλλον του απαντά στους ισχυρισμούς του.

Κύκλοι του υπουργού λένε ότι η συγκεκριμένη αναφορά πρόκειται για υπερασπιστική γραμμή που δεν στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Και μιλούν για «ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο», που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνη σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και ευθύνη.

Ως προς την ουσία, ο κ. Παπαστεργίου λέει ότι οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας που εκπόνησε το 2007 εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ και το 2011 έγινε αυτοψία της Πυροσβεστικής και ακολούθησαν έλεγχοι της Περιφέρειας.

Από το 2011, λένε κύκλοι του, η εμπλοκή του παύει και άρα δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει για μεταγενέστερες παρεμβάσεις που μπορεί να έγιναν, όπως οι τοποθετήσεις σωληνώσεων χωρίς άδεια και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Και εδώ κύκλοι πετούν το μπαλάκι πίσω στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», λέγοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί ποιος προχωρήσει σε παρεμβάσεις και ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης.

