H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

«Δεν ευθύνομαι  για μεταγενέστερες παρεμβάσεις του 2011»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
19.02.26 , 21:53 Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου
19.02.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!
19.02.26 , 21:26 Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές
19.02.26 , 21:25 MasterChef: Όσα είπε ο Πάνος για το λάθος με το γιουβέτσι των «Κόκκινων»;
19.02.26 , 21:15 Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αντέτεινε ότι οι ευθύνες που του χρεώνει ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είναι ανυπόστατες.
  • Η αντίδραση του υπουργού ήρθε ενώ βρισκόταν στην Ινδία συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό.
  • Κύκλοι του υπουργού υποστηρίζουν ότι οι αναφορές του ιδιοκτήτη είναι υπερασπιστική γραμμή χωρίς πραγματικά στοιχεία.
  • Οι μελέτες του 2007 εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική, ενώ η εμπλοκή του υπουργού σταμάτησε το 2011.
  • Ο υπουργός καλεί τον ιδιοκτήτη να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν μη εγκεκριμένες παρεμβάσεις.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μόλις πληροφορήθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» τον ενέπλεξε στην απολογία του και του χρέωσε ευθύνες για τις μελέτες στο ξεκίνημα του εργοστασίου, αντέδρασε. 

Όλη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα: Για όλα φταίνε… άλλοι!

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ευγενίδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, το υπόμνημα του ιδιοκτήτη της Βιολάντα βρήκε τον κ. Παπαστεργίου στην Ινδία, όπου συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο το περιβάλλον του απαντά στους ισχυρισμούς του. 

Κύκλοι του υπουργού λένε ότι η συγκεκριμένη αναφορά πρόκειται για υπερασπιστική γραμμή που δεν στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Και μιλούν για «ισχυρισμό προδήλως ανυπόστατο», που επιχειρεί να μεταθέσει ευθύνη σε πρόσωπα χωρίς αρμοδιότητα και ευθύνη. 

Βιολάντα: Οι φωτογραφίες - ντοκουμέντα που «έκαψαν» τον ιδιοκτήτη

Ως προς την ουσία, ο κ. Παπαστεργίου λέει ότι οι μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πυροπροστασίας που εκπόνησε το 2007 εγκρίθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ και το 2011 έγινε αυτοψία της Πυροσβεστικής και ακολούθησαν έλεγχοι της Περιφέρειας.

Από το 2011, λένε κύκλοι του, η εμπλοκή του παύει και άρα δεν έχει αρμοδιότητα να γνωρίζει για μεταγενέστερες παρεμβάσεις που μπορεί να έγιναν, όπως οι τοποθετήσεις σωληνώσεων χωρίς άδεια και τις προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Βιολάντα: Έριξε την ευθύνη σε συνεργάτες του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Και εδώ κύκλοι πετούν το μπαλάκι πίσω στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», λέγοντας ότι πρέπει να διερευνηθεί ποιος προχωρήσει σε παρεμβάσεις και ποιος έχει την ευθύνη συντήρησης. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΒΙΟΛΑΝΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top