Βιολάντα: Έριξε την ευθύνη σε συνεργάτες του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από μαραθώνια απολογία

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» μετά την 5ωρη απολογία του / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα κρίθηκε προφυλακιστέος μετά από πεντάωρη απολογία στον ανακριτή Τρικάλων.
  • Υποστήριξε ότι την ευθύνη για τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο φέρουν οι συνεργάτες του, όχι ο ίδιος.
  • Παραδέχθηκε ότι είχε ενημερωθεί για την ασυνήθιστη μυρωδιά στο εργοστάσιο, αλλά ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες ήταν ασαφείς.
  • Αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες: έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών.
  • Οι τεχνικοί υποστηρίζουν ότι ενημέρωναν συστηματικά τον ιδιοκτήτη για τις παραλείψεις και εκείνος ζητούσε να προχωρήσουν.

Πέντε περίπου ώρες διήρκεσε η μαραθώνια απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα στον ανακριτή Τρικάλων. Όσα είπε δεν έπεισαν κι έτσι με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος. Η απολογία του ξεκίνησε χθες Τετάρτη (19/2) στις 13:00 και ολοκληρώθηκε στις 17:50.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, την ευθύνη είχαν συνεργάτες του, όσον αφορά τα κενά ασφαλείας στο μοιραίο εργοστάσιο, και όχι ο ίδιος. 

Βιολάντα: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα οδηγήθηκε χθες στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, ενώ σήμερα Πέμπτη (19/2) αναμένεται να πάρει το δρόμο για τις φυλακές Τρικάλων.

Βιολάντα: «Άλλοι είχαν την ευθύνη» - Τι είπε για την οσμή στο εργοστάσιο

Το κυριότερο ερώτημα που τέθηκε στον ιδιοκτήτη αφορούσε το κατά πόσο είχε ενημερωθεί για την έντονη και ασυνήθιστη μυρωδιά που παρέμενε για μήνες στο εργοστάσιο, για την οποία οι εργαζόμενοι είχαν επανειλημμένα ειδοποιήσει τους προϊσταμένους τους. Εκείνος, αφού εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον χαμό των πέντε εργαζομένων, φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε λάβει γνώση των σχετικών αναφορών. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες που του μεταφέρθηκαν δεν ήταν σαφείς και ότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ερωτήματα που του τέθηκαν για τις ελλείψεις που διαπίστωσαν οι αρμόδιες αρχές, φέρεται να υποστήριξε πως δεν είχε γνώση. Υποστήριξε ότι βρίσκεται στη θέση να διευθύνει μια μεγάλη και κερδοφόρα επιχείρηση και δεν είναι δυνατόν να επιβλέπει προσωπικά τα τεχνικά και μηχανολογικά θεμάτων, τα οποία —όπως είπε— αποτελούν ευθύνη εξειδικευμένων συνεργατών του, όπως μηχανικών, ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων, που έχουν υπογράψει τις σχετικές άδειες και πιστοποιήσεις.

Βιολάντα: «Έκανα ό,τι προέβλεπε ο νόμος» - Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Μάλιστα, κατονόμασε πρόσωπα που είχαν την αρμοδιότητα για τα συγκεκριμένα ζητήματα, επιμένοντας στη γραμμή υπεράσπισής του ότι ο ίδιος αγνοούσε την κατάσταση και πως άλλοι έφεραν την ευθύνη. Για να ενισχύσει όσα είπε, τόνισε ότι στο εργοστάσιο έφερνε πολύ συχνά και τα παιδιά του. Αν θεωρούσε ότι δεν ήταν ασφαλές, δε θα τα έθετε σε κίνδυνο, όπως ανέφερε. 

Η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής τεχνικοί, τοπογράφοι, υδραυλικοί και μηχανικοί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς υποστηρίζουν ότι όχι μόνο ενημέρωναν συστηματικά τον ιδιοκτήτη για τις ενέργειές τους, αλλά και ότι όταν επισήμαιναν παραλείψεις ή σφάλματα στη διαδικασία, εκείνος τους ζητούσε να προχωρήσουν αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη.

Φίλος του ιδιοκτήτη, που μίλησε χθες στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αποκάλυψε ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε γίνει και ότι είχε δώσει λευκή επιταγή σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις μελέτες και όλες τις εργασίες.

Βιολάντα: «Ο τάφος των συναδέλφων τους θα μπορούσε να ήταν δικός τους»

Βιολάντα: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης 

Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες:

  • έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο,
  • ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και
  • πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
