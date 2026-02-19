Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

Η Αγία Φιλοθέη γεννήθηκε το έτος 1522 μ.Χ. στην τουρκοκρατούμενη τότε Αθήνα. Οι ευσεβείς γονείς της ονομάζονταν Άγγελος και Συρίγα Μπενιζέλου. Η μητέρα της ήταν στείρα και απέκτησε την Αγία μετά από θερμή και συνεχή προσευχή.

Σε ηλικία 14 χρονών, οι γονείς της την πάντρεψαν, παρά τη θέλησή της, με έναν από τους άρχοντες της Αθήνας. Αργότερα, αφού πέθαναν οι γονείς και ο σύζυγός της, ήρθε η ώρα να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο πόθο της. Αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στον Χριστό, γίνεται μοναχή και παίρνει το όνομα Φιλοθέη.

Στις 2 Οκτωβρίου του έτους 1588 μ.Χ., οι Τούρκοι πήγαν στο μονύδριο που είχαν οικοδομήσει στα Πατήσια και πέντε από αυτούς ανέβηκαν στον εξωτερικό τοίχο και πήδηξαν μέσα στην αυλή. Στη συνέχεια εισέβαλαν στο ναό, όπου άρπαξαν την Αγία και τη μαστίγωσαν με μανία και βαναυσότητα και την εγκατέλειψαν ημιθανή έξω από τη μονή της.

Έξω από το ναό, στα δεξιά της εισόδου του, σώζεται η κολώνα, όπου η Φιλοθέη δέθηκε και μαστιγώθηκε. Οι μοναχές τη μετέφεραν στην κρύπτη της στην Καλογρέζα. Εκεί η Φιλοθέη υπέκυψε στα τραύματά της στις 19 Φεβρουαρίου 1589 μ.Χ. Ανακηρύχθηκε αγία επί Oικουμενικού Πατριάρχου Mατθαίου B΄ (1595 - 1600 μ.Χ.)

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Φιλόθεος
  • Φιλοθέη, Φιλοθέα, Φιλοθεούλα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:10 και θα δύσει στις 18:07. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 58 λεπτά.

  Σελήνη 1.9 ημερών

