Πάνος MasterChef: «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»

Μετά την αποψινή ομαδική δοκιμασία που δυσκόλεψε αρκετά τις δύο μπριγάδες, η αυριανή ημέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά όχι για όλους. Όπως καταλαβαίνουμε από το trailer του νέου επεισοδίου, η Κόκκινη μπριγάδα ήταν εκείνη που έχασε κι έτσι αύριο θα πρέπει να κάνει ένα... ηλεκτρισμένο συμβούλιο.

Στο συμβούλιο, ο αρχηγός των κόκκινων, Πάνος Τελάλης ανακοινώνει ενώπιον όλων ότι θέλει να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού. Η ομάδα είναι ακέφαλη και πρέπει να προχωρήσει.

«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός» αναφέρει ο Πάνος.

Γιώργος, Μενεξιά και δύο ακόμα κόκκινοι κατεβαίνουν αύριο στον... τάκο! Βαρύ το κλίμα για την κόκκινη μπριγάδα!

Guest chef στο αυριανό επεισόδιο ο καταξιωμένος Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.

