Πάνος MasterChef: «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης ανακοινώνει την παραίτησή του από αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας στο MasterChef.
  • Η κόκκινη μπριγάδα ηττήθηκε στην ομαδική δοκιμασία και αντιμετωπίζει δύσκολες στιγμές.
  • Στο επόμενο επεισόδιο, Γιώργος, Μενεξιά και δύο ακόμα μέλη της κόκκινης μπριγάδας θα βρεθούν στον τάκο.
  • Guest chef του επεισοδίου είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος.
  • Το MasterChef 10 γιορτάζει 10 χρόνια με ανατρεπτικές auditions και νέες προκλήσεις.

Μετά την αποψινή ομαδική δοκιμασία που δυσκόλεψε αρκετά τις δύο μπριγάδες, η αυριανή ημέρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά όχι για όλους. Όπως καταλαβαίνουμε από το trailer του νέου επεισοδίου, η Κόκκινη μπριγάδα ήταν εκείνη που έχασε κι έτσι αύριο θα πρέπει να κάνει ένα... ηλεκτρισμένο συμβούλιο.

MasterChef 2026: Ποιας μπριγάδας το μενού άρεσε στους κριτές;

Στο συμβούλιο, ο αρχηγός των κόκκινων, Πάνος Τελάλης ανακοινώνει ενώπιον όλων ότι θέλει να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού. Η ομάδα είναι ακέφαλη και πρέπει να προχωρήσει.

«Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός» αναφέρει ο Πάνος. 

πάνος masterchef

Γιώργος, Μενεξιά και δύο ακόμα κόκκινοι κατεβαίνουν αύριο στον... τάκο! Βαρύ το κλίμα για την κόκκινη μπριγάδα!

masterchef

Guest chef στο αυριανό επεισόδιο ο καταξιωμένος Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος. 

αλεξανδρος χαραλαμπιδης

MasterChef 10 - Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21.00 στο Star

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

MasterChef: Η επιστροφή κι ο λόγος που απουσίαζε ο Σωτήρης Κοντιζάς!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

