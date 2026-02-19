Γιώργος Γεροντιδάκης: Η selfie φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η κοινή εμφάνιση στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1

Γιώργος Γεροντιδάκης - Ντορέττα Παπαδημητρίου: Στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με δημόσιες εμφανίσεις.
  • Το ζευγάρι συμμετείχε στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 και ανάρτησε selfie φωτογραφία στα social media.
  • Ο Γεροντιδάκης έχει γνωρίσει τους γιους της Παπαδημητρίου και ταξίδεψαν πρόσφατα στο Λονδίνο.
  • Η Παπαδημητρίου δηλώνει ευτυχισμένη αλλά αποφεύγει να μιλήσει δημόσια για τη σχέση της.
  • Είναι ανοιχτή σε μελλοντικά βήματα αλλά δεν αποκλείει τίποτα.

Στην αρχή κρατούσαν κρυφή τη σχέση τους, αλλά τώρα πια δεν κρύβονται!

Ο λόγος για την Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, που είναι full in love κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη στο Λονδίνο

Στη νέα τους κοινή εμφάνιση, το αγαπημένο ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην κοπή πίτας του ΑΝΤ1 που πραγματοποιήθηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί δεν δίστασαν να ποζάρουν μαζί, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να ανεβάζει στα Insta Stories του μια selfie φωτογραφία τους και τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να αναδημοσιεύει το κοινό ενσταντανέ στο δικό της προφίλ.

Γιώργος Γεροντιδάκης: Η νέα κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Γιώργος Γεροντιδάκης: Η νέα κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου

Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο περνάει ο καιρός, το ζευγάρι είναι πιο χαλαρό στις δημόσιες εξόδους του, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ντορέττα Παπαδημήτριου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Θα συγκατοικήσουν!

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει μπει αποφασιστικά στη ζωή της ηθοποιού, ενώ έχει γνωρίσει και τους γιους της. Πρόσφατα όλοι μαζί ταξίδεψαν στο Λονδίνο, όπου πέρασαν μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις υποχρεώσεις τους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου διανύει μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο σε προσωπικό επίπεδο, ωστόσο είναι ιδιαίτερα φειδωλή στις δηλώσεις της.

Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα η ίδια: «Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση… ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι». Δεν θέλει όμως να αναλύει ή να εξηγεί δημόσια τη σχέση της, λέγοντας ότι προτιμά να την ζει παρά να τη σχολιάζει στα media.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο ενός μελλοντικού βήματος ή δέσμευσης, η ίδια τόνισε πως δεν λέει «ποτέ» σε κάτι τέτοιο και είναι ανοιχτή στη ζωή, χωρίς να αποκλείει τίποτα

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
 |
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
