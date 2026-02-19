Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό - Ζημιές σε έξι αυτοκίνητα

Έσπασαν τα τζάμια διαμερίσματος από το ωστικό κύμα

Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: INTIME / ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό σε αυτοκίνητα στον Κορυδαλλό - Ζημιές σε 6 ΙΧ & 3 σπίτια / ΕΡΤ
  • Στις 19/2, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό, χωρίς τραυματισμούς.
  • Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα και έσπασε τζάμια σε παρακείμενα διαμερίσματα.
  • Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών έσπευσαν στο σημείο.
  • Εντοπίστηκαν υπολείμματα της χειροβομβίδας και η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.
  • Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/2 στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια σε διαμερίσματα ισογείου και πρώτου ορόφου παρακείμενης πολυκατοικίας.

Στο Star η 16χρονη που εξαφανίστηκε στον Κορυδαλλό: «Δεν ένιωθα ασφαλής»

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε υπολείμματα της χειροβομβίδας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Δείτε εικόνες από το σημείο: 

Έκρηξη Κορυδαλλός

Έκρηξη χειροβομβίδας Κορυδαλλός

Σπασμένα τζάμια από την έκρηξη χειροβομβίδας

Το σημείο της έκρηξης

*Φωτογραφίες: INTIME / Γιάννης Λιάκος 
