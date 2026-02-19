Πέταξαν χειροβομβίδα στον Κορυδαλλό - Ζημιές σε έξι αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19/2 στον Κορυδαλλό, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα Ι.Χ. αυτοκίνητα, ενώ το ωστικό κύμα έσπασε τζάμια σε διαμερίσματα ισογείου και πρώτου ορόφου παρακείμενης πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο εντόπισε υπολείμματα της χειροβομβίδας, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
Δείτε εικόνες από το σημείο: