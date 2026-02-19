Μυτιλήνη: Aπομακρύνθηκε νηπιαγωγός - Φώναζε ανεξέλεγκτα στα παιδιά!

Απομακρύνθηκε από τη θέση της νηπιαγωγός σε δημόσιο παιδικό σταθμό της Μυτιλήνης, μετά από καταγγελίες γονέων, για ακατάλληλη συμπεριφορά της προς τα παιδιά.

Οι καταγγελίες ανέφεραν πως η νηπιαγωγός φώναζε ανεξέλεγκτα στα παιδιά, τους γονείς αλλά και άλλες δασκάλες και πως η ίδια φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το ρεπορτάζ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα Mega ανέφερε, χθες, πως η γυναίκα είναι χρόνια σε αυτή τη θέση, όμως το πρόβλημα με τη συμπεριφορά της έχει επιδεινωθεί από τον περασμένο Οκτώβριο, σε σημείο που κάποιοι γονείς δεν πηγαίνουν πια τα παιδιά στο σχολείο.

«Μαμά, κλείνουμε τα αυτιά μας γιατί φωνάζει», ήταν τα λόγια μικρού μαθητή στη μαμά του, όπως περιέγραψε η ίδια. «Τον Οκτώβριο καταθέσαμε καταγγελία προς την Πρωτοβάθμια όλοι οι γονείς. Μας είπαν ότι θα γίνει εξέταση από σύμβουλο νηπιαγωγών μέχρι 15 Νοεμβρίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Κάθε φορά που ήταν να πάει σύμβουλος, η δασκάλα δήλωνε ασθένεια», είπε η Μαρία Καναβέτσα, μητέρα μαθητή, στην εκπομπή.

Η μητέρα σημείωσε μάλιστα, πως μετά από παρότρυνση της Πρωτοβάθμιας κλήθηκε μετά από περιστατικό και η αστυνομία στο σχολείο και καταγράφηκε το περιστατικό.

«Πριν λίγο διάστημα, κάλεσαν την αστυνομία, συγκεκριμένα τους παρότρυνε η Πρωτοβάθμια, γιατί τους κάλεσε, φώναζε, απειλούσε μέσα στην τάξη και η Πρωτοβάθμια τους είπε να καλέσουν αστυνομία. Η αστυνομία πήγε εκεί, κατέγραψε το γεγονός, μας παρότρυνε να πάμε στον Εισαγγελέα, πήγαμε τον Εισαγγελέα και μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ούτε η αξιολόγησή της. Μιλάμε από τον Οκτώβριο. Η προϊσταμένη μιλάει με τον κύριο Βούλγαρη, ενημερώνει για όλα τα περιστατικά. Συγκεκριμένα ο κύριος Βούλγαρης γνωρίζει και από βιβλίο με όλα τα περιστατικά που έχουν γίνει μες στο σχολείο μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα.

Εν τέλει, σήμερα έγινε γνωστό πως η νηπιαγωγός απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της στο σχολείο και μετακινήθηκε σε γραφείο εκπαίδευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που είναι σε εξέλιξη.