Θεσσαλονίκη: Ο πατσάς διεκδικεί θέση στην UNESCO - Έξαλλοι οι Τούρκοι

Ο Έλληνας μάγειρας που φέρνει τον πατσά στον παγκόσμιο χάρτη

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Τσαρούχας από τη Θεσσαλονίκη προτείνει τον πατσά για ένταξη στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.
  • Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, που διεκδικεί την πατρότητα του πιάτου.
  • Ο φάκελος έχει κατατεθεί στο υπουργείο πολιτισμού και αναμένεται η έγκριση για το εθνικό ευρετήριο.
  • Σκοπός είναι να αναγνωριστεί η τεχνογνωσία και η πολιτιστική αξία του πατσά.
  • Ο Τσαρούχας τονίζει την ανάγκη προστασίας της γαστρονομίας της Θεσσαλονίκης.

Ένας μερακλής Θεσσαλονικιός, ο Δημήτρης Τσαρούχας, έκανε μια κίνηση ματ, που εξόργισε τους Τούρκους. Συνέταξε φάκελο για να κατοχυρωθεί ο ελληνικός πατσάς, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO

Ο πατσάς είναι ένα πιάτο που έχει φανατικούς λάτρεις, αλλά και εχθρούς. Διχάζει και μάλιστα όχι μόνο τους εγχώριους μερακλήδες. Ο διχασμός πέρασε και σε διακρατικό επίπεδο.  Όχι για την έντονα σκορδάτη μυρωδιά του, αλλά για την πατρότητά του. 

Οι γείτονες έγιναν κυριολεκτικά «Τούρκοι» και εξοργίστηκαν με μία ιδιωτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πόλη, με έντονο προσφυγικό στοιχείο που λατρεύει τον πατσά.

Πατσάς

«Η Ελλάδα ετοιμάζεται να εντάξει στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, τη σούπα πατσά, που επί αιώνες καταναλώνεται στην Τουρκία», αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ.  

 

 

 

 

Στόχος αυτής της κίνησης δεν είναι να παρουσιαστεί ο πατσάς ως ελληνικό φαγητό, αλλά να κατοχυρωθεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπου θα παρουσιάζεται όλη η τεχνογνωσία του, δηλαδή από τα σφαγεία και την παραγωγή ως το πιάτο μας. 

«Καταθέσαμε έναν ογκoδέστατο φάκελο στο υπουργείο πολιτισμού. Περιμένουμε, είμαστε στο τελικό στάδιο, με σκοπό να καταγραφεί στο εθνικό ευρετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και σκοπό έχουμε αν γίνει αυτό, να το στείλουμε και στην UNESCO.  Το ταπεινό πιάτο, αυτό του πατσά, του αρμόζει κι πρέπει να είναι στην πρώτη θέση του γαστρονομικού οδηγού της πόλης μας . Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει για να προστατεύσει αυτό το οποίο υπηρετεί, εμείς συγκεκριμένα τη γαστρονομία», ανέφερε ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, Δημήτρης Τσαρούχας.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

