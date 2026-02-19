Θεσσαλονίκη: Ο πατσάς διεκδικεί θέση στην UNESCO - Έξαλλοι οι Τούρκοι

Ένας μερακλής Θεσσαλονικιός, ο Δημήτρης Τσαρούχας, έκανε μια κίνηση ματ, που εξόργισε τους Τούρκους. Συνέταξε φάκελο για να κατοχυρωθεί ο ελληνικός πατσάς, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.

Ο πατσάς είναι ένα πιάτο που έχει φανατικούς λάτρεις, αλλά και εχθρούς. Διχάζει και μάλιστα όχι μόνο τους εγχώριους μερακλήδες. Ο διχασμός πέρασε και σε διακρατικό επίπεδο. Όχι για την έντονα σκορδάτη μυρωδιά του, αλλά για την πατρότητά του.

Οι γείτονες έγιναν κυριολεκτικά «Τούρκοι» και εξοργίστηκαν με μία ιδιωτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πόλη, με έντονο προσφυγικό στοιχείο που λατρεύει τον πατσά.

«Η Ελλάδα ετοιμάζεται να εντάξει στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, τη σούπα πατσά, που επί αιώνες καταναλώνεται στην Τουρκία», αναφέρεται στα τουρκικά ΜΜΕ.

🇬🇷 Greece is now trying to register Turkish Tripe (işkembe) Soup as Greek food at UNESCO. pic.twitter.com/CqtK4ggS0J — Daily Turkic (@DailyTurkic) February 18, 2026

Yunanistan, işkembe çorbasını Kültürel Mirası olarak tescil ettirmek üzere çalışmalara başladı. pic.twitter.com/qo7lvzvIsW — Ağrı'da Son Dakika (@agridasondakika) February 18, 2026

Στόχος αυτής της κίνησης δεν είναι να παρουσιαστεί ο πατσάς ως ελληνικό φαγητό, αλλά να κατοχυρωθεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά, όπου θα παρουσιάζεται όλη η τεχνογνωσία του, δηλαδή από τα σφαγεία και την παραγωγή ως το πιάτο μας.

«Καταθέσαμε έναν ογκoδέστατο φάκελο στο υπουργείο πολιτισμού. Περιμένουμε, είμαστε στο τελικό στάδιο, με σκοπό να καταγραφεί στο εθνικό ευρετήριο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και σκοπό έχουμε αν γίνει αυτό, να το στείλουμε και στην UNESCO. Το ταπεινό πιάτο, αυτό του πατσά, του αρμόζει κι πρέπει να είναι στην πρώτη θέση του γαστρονομικού οδηγού της πόλης μας . Ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει για να προστατεύσει αυτό το οποίο υπηρετεί, εμείς συγκεκριμένα τη γαστρονομία», ανέφερε ο ιδιοκτήτης εστιατορίου, Δημήτρης Τσαρούχας.

