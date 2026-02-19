Μιμή Ντενίση: «Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα»

Όσα αποκάλυψε η πάντα σικ ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 00:09 MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
19.02.26 , 23:40 MasterChef: Ποιος Είχε Το Καλύτερο Πιάτο
19.02.26 , 23:36 Μιμή Ντενίση: «Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα»
19.02.26 , 23:04 Δανάη Μπάρκα: Τα σχόλια της για την τηλεόραση τώρα που είναι... εκτός!
19.02.26 , 22:47 Θεσσαλονίκη: Ο πατσάς διεκδικεί θέση στην UNESCO - Έξαλλοι οι Τούρκοι
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
MasterChef: Ο «Κόκκινος» που αποχώρησε από τον διαγωνισμό μαγειρικής!
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Κατερίνα Καινούργιου: H οδηγία στον αντικαταστάτη της στην εκπομπή
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μιμή Ντενίση μίλησε για τις στιλιστικές της επιλογές, αναφέροντας ότι φοράει ρούχα της μητέρας της και παλαιότερες συλλογές της.
  • Δηλώνει ότι δεν ακολουθεί τη μόδα, αλλά επιλέγει ρούχα που ταιριάζουν στο προσωπικό της στυλ.
  • Αναπολεί τις στιλιστικές επιλογές της δεκαετίας του '80 και '90, με χιούμορ για τις μεγάλες βάτες και τα φουντωτά μαλλιά.
  • Η μητέρα της, Μαρία Ντενίση, απεβίωσε το Σεπτέμβριο του 2020, και η Μιμή την αποχαιρέτησε με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Η κηδεία της μητέρας της έγινε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Είναι σίγουρα μία από τις καλοντυμένες κυρίες του θεάτρου, με το στιλ της να ξεχωρίζει από τη δεκαετία του '80.

Μιμή Ντενίση: Η έξοδος με την αδερφή της, Σοφία - Τι λέτε, μοιάζουν;

Ο λόγος για τη Μιμή Ντενίση που μίλησε στο Happy Day για τις στιλιστικές της επιλογές τελευταία, αλλά και μέσα στα χρόνια.

Η Μιμή Ντενίση με την αείμνηστη μητέρα της, Μαρία

Η Μιμή Ντενίση με την αείμνηστη μητέρα της, Μαρία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως παραδέχθηκε αρχικά: «Το παλτό αυτό, που φοράω, είναι από κολεξιόν της μαμάς μου, η οποία ήταν υπέρκομψη, ενός πολύ μεγάλου Γάλλου σχεδιαστή και είναι του ’60. Φοράω πολλά της μαμάς μου από τέτοιες συλλογές, φοράω και δικά μου παλαιότερα ή ρούχα που ‘χω βάλει στο θέατρο και μετά τα παράτησα για δέκα χρόνια. Δεν πάω με την μόδα, πάω με το στιλ που ταιριάζει σε εμένα».

Μιμή Ντενίση - Διεθνής διάκριση: «Συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων»

«Φυσικά και έχω δει παλιές μου φωτογραφίες κι αναρωτιέμαι πως έκανα το τάδε κούρεμα ή πως φόρεσα το τάδε ρούχο. Αυτό νομίζω πως συμβαίνει σε όλες μας, όσες κάναμε ήδη φωτογραφίσεις κι εξώφυλλα τη δεκαετία του '80-90, που βλέπουμε κάτι κοντά μαλλιά πάρα πολύ φουντωτά. Δηλαδή τόσο φουντωτά που απορώ πως προχωρούσα», πρόσθεσε.

«Επίσης, φοράγαμε κάτι τεράστιες βάτες και πάρα πολλά κολιέ. Ήταν η μόδα βέβαια και ήταν πολύ πιο φορτωμένα όλα. Τώρα είμαστε στο πιο απλό και νομίζω πως είναι πιο ωραίο αυτό», υπογράμμισε με χιούμορ η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση fashion icon στην αγκαλιά του Μιχάλη Ασλάνη το 1993

Η Μιμή Ντενίση fashion icon στην αγκαλιά του Μιχάλη Ασλάνη το 1993 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η μητέρα της ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2020. Την είδηση θανάτου της Μαρίας Ντενίση γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Μια εβδομάδα πριν λιαζόταν στην πλατεία του χωριού στα Κανάλια. Στην πατρίδα του άντρα της που τόσο αγάπησε. Χτες έφυγε από την ζωή η μαμά μου, η μάνα μας, η γιαγιά μας! Χωρίς προειδοποίηση! Δεν ήταν ποτέ άρρωστη! Όμως η καρδιά της την πρόδωσε! Έφυγε όπως ήθελε όρθια, γελαστή, περιποιημένη, τολμηρή! Για μας το σοκ είναι τεράστιο. Της οφείλω τα πάντα! Το γλυκό που έφτιαξε το Σάββατο είναι ακόμα στο τραπέζι! Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Μακάρι να μπορούσα να σας έχω όλους κοντά μου να την αποχαιρετήσετε... Ξέρω πόσοι πολλοί την αγαπούσαν Μια προσευχή από μακριά μου φτάνει!», είχε γράψει σε ανάρτησή της. 

Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι – Στιγμές χαλάρωσης σε spa

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση για τον θάνατο της μητέρας της
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΜΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top