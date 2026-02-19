Μιμή Ντενίση: «Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με τη μόδα»

Είναι σίγουρα μία από τις καλοντυμένες κυρίες του θεάτρου, με το στιλ της να ξεχωρίζει από τη δεκαετία του '80.

Ο λόγος για τη Μιμή Ντενίση που μίλησε στο Happy Day για τις στιλιστικές της επιλογές τελευταία, αλλά και μέσα στα χρόνια.

Η Μιμή Ντενίση με την αείμνηστη μητέρα της, Μαρία /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως παραδέχθηκε αρχικά: «Το παλτό αυτό, που φοράω, είναι από κολεξιόν της μαμάς μου, η οποία ήταν υπέρκομψη, ενός πολύ μεγάλου Γάλλου σχεδιαστή και είναι του ’60. Φοράω πολλά της μαμάς μου από τέτοιες συλλογές, φοράω και δικά μου παλαιότερα ή ρούχα που ‘χω βάλει στο θέατρο και μετά τα παράτησα για δέκα χρόνια. Δεν πάω με την μόδα, πάω με το στιλ που ταιριάζει σε εμένα».

«Φυσικά και έχω δει παλιές μου φωτογραφίες κι αναρωτιέμαι πως έκανα το τάδε κούρεμα ή πως φόρεσα το τάδε ρούχο. Αυτό νομίζω πως συμβαίνει σε όλες μας, όσες κάναμε ήδη φωτογραφίσεις κι εξώφυλλα τη δεκαετία του '80-90, που βλέπουμε κάτι κοντά μαλλιά πάρα πολύ φουντωτά. Δηλαδή τόσο φουντωτά που απορώ πως προχωρούσα», πρόσθεσε.

«Επίσης, φοράγαμε κάτι τεράστιες βάτες και πάρα πολλά κολιέ. Ήταν η μόδα βέβαια και ήταν πολύ πιο φορτωμένα όλα. Τώρα είμαστε στο πιο απλό και νομίζω πως είναι πιο ωραίο αυτό», υπογράμμισε με χιούμορ η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση fashion icon στην αγκαλιά του Μιχάλη Ασλάνη το 1993 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η μητέρα της ηθοποιού έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2020. Την είδηση θανάτου της Μαρίας Ντενίση γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Μια εβδομάδα πριν λιαζόταν στην πλατεία του χωριού στα Κανάλια. Στην πατρίδα του άντρα της που τόσο αγάπησε. Χτες έφυγε από την ζωή η μαμά μου, η μάνα μας, η γιαγιά μας! Χωρίς προειδοποίηση! Δεν ήταν ποτέ άρρωστη! Όμως η καρδιά της την πρόδωσε! Έφυγε όπως ήθελε όρθια, γελαστή, περιποιημένη, τολμηρή! Για μας το σοκ είναι τεράστιο. Της οφείλω τα πάντα! Το γλυκό που έφτιαξε το Σάββατο είναι ακόμα στο τραπέζι! Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Μακάρι να μπορούσα να σας έχω όλους κοντά μου να την αποχαιρετήσετε... Ξέρω πόσοι πολλοί την αγαπούσαν Μια προσευχή από μακριά μου φτάνει!», είχε γράψει σε ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση για τον θάνατο της μητέρας της