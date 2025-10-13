Μιμή Ντενίση - Διεθνής διάκριση: «Συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων»

Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Μιμή Ντενίση. Ο λόγος του ταξιδιού της δεν είναι άλλος από τη σημαντική βράβευσή της από την Ακαδημία Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών της Γαλλίας.

Η θιασάρχης, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια μίλησε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Buongiorno για τη βράβευσή της αυτή: «Δάκρυσα και συγκινήθηκα και κυρίως συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων από την αγάπη τους για την Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να γίνεται αυτό μόνο για αθλητές. Ήταν η στιγμή να γίνει και για τον Πολιτισμό».

Φωτογραφίες της Μιμής Ντενίση από το Παρίσι

Στιγμιότυπο από τη βράβευσή της ανέβασε και στα social media της, γράφοντας: «Η Γαλλία με έχει τιμήσει εδώ και χρόνια με τον τίτλο του ιππότη της Λεγεώνας της τιμής. Αργότερα ως Πρέσβειρα της Ακαδημίας Πολιτιστικής διπλωματίας. Χτες όμως ένοιωσα, ακούγοντας τον Εθνικό μας ύμνο και βλέποντας την συγκινητική αντίδραση των Γάλλων, πως βραβευόταν μαζί με εμένα η χωρα μας. Ακαδημία γραμμάτων επιστημών κ τεχνών της Γαλλίας. Με το σημαντικότερο βραβείο, το πλατινένιο, καθώς υπάρχουν τέσσερεις βαθμοί. Μεγάλη τιμή για εμένα αλλά και για τη χώρα μας, στην οποία οφείλω τα πάντα!».

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση