Μιμή Ντενίση: «Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά γυμναστική»

Μιμή Ντενίση: Όσα είχε πει στη συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα, τον Μάιο του 2025/ εκπομπή Το Πρωινό

Η Μιμή Ντενίση είναι από τις γυναίκες που ξεχωρίζουν για την κομψότητα και την ομορφιά της και τις πάντα σικάτες εμφανίσεις της.

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Με αφορμή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Χίου, όπου ήταν ομιλήτρια, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της νεότητας, της ομορφιάς και της τέλειας σιλουέτας της.

«Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της νεότητάς μου, τους απαντώ: “η δημιουργία”. Αν έκανα μια δουλειά που βαριόμουν, θα βλέπατε γεράματα!», είπε αρχικά.

Η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας αποκάλυψε πως γυμνάζεται σε καθημερινή βάση και προσέχει τη διατροφή της, αποφεύγοντας τα γλυκά, το αλκοόλ και τα τηγανητά.

«Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα το λιγότερο 20 λεπτά γυμναστική με βάρη και μετράω με ειδική συσκευή τα βήματα που κάνω», αποκάλυψε.

Όποιος λέει, από μια ηλικία και μετά, ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα, λέει ψέματα

Επίσης αντί για γλυκό, προτιμά τα φρούτα. «Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά. Δε θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες, ούτε θα φάω το παγωτό που τόσο μου αρέσει», παραδέχτηκε.

