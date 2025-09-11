Μιμή Ντενίση: «Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα 20 λεπτά γυμναστική»

Τα μυστικά της νεότητας και της τέλειας σιλουέτας της

Μιμή Ντενίση: Όσα είχε πει στη συνέντευξή της στον Γιώργο Λιάγκα, τον Μάιο του 2025/ εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μιμή Ντενίση είναι από τις γυναίκες που ξεχωρίζουν για την κομψότητα και την ομορφιά της και τις πάντα σικάτες εμφανίσεις της.

Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι – Στιγμές χαλάρωσης σε spa

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Με αφορμή την παρουσία της στο Φεστιβάλ Χίου, όπου ήταν ομιλήτρια, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, αποκαλύπτοντας τα μυστικά της νεότητας, της ομορφιάς και της τέλειας σιλουέτας της. 

Μιμή Ντενίση: Chic εμφάνιση σε baby blue αποχρώσεις

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

«Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της νεότητάς μου, τους απαντώ: “η δημιουργία”. Αν έκανα μια δουλειά που βαριόμουν, θα βλέπατε γεράματα!», είπε αρχικά.

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Μιμή Ντενίση: Aποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σιλουέτας της/ πηγή φωτογραφίας περιοδικό ΟΚ!

Η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας αποκάλυψε πως γυμνάζεται σε καθημερινή βάση και προσέχει τη διατροφή της, αποφεύγοντας τα γλυκά, το αλκοόλ και τα τηγανητά. 

«Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ, κάνω κάθε μέρα το λιγότερο 20 λεπτά γυμναστική με βάρη και μετράω με ειδική συσκευή τα βήματα που κάνω», αποκάλυψε. 

Όποιος λέει, από μια ηλικία και μετά, ότι διατηρείται χωρίς να κάνει τίποτα, λέει ψέματα 

Επίσης αντί για γλυκό, προτιμά τα φρούτα. «Δεν τρώω ποτέ αυτά που θέλω πραγματικά. Δε θα παραγγείλω τις αγαπημένες μου πατάτες, ούτε θα φάω το παγωτό που τόσο μου αρέσει», παραδέχτηκε. 
 

