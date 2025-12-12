Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της

Η Μαριέττα Χρουσαλά κι ο Λέων Πατίτσας έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για τη σημερινή μέρα, καθώς έχει την ονομαστική του γιορτή ο γιος τους, Σπύρος.
Το ευτυχισμένο ζευγάρι περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τα παιδιά του και να πραγματοποιούν μαζί ταξίδια. Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία του γιου της, Σπύρου.
«Χρόνια πολλά γλυκό μου αγόρι», έγραψε στο insta story της.
θυμίζουμε ότι η πρώην παρουσιάστρια έχει δημιουργήσει μια οικογένεια με τον εφοπλιστή, Λέοντα Πατίτσα. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Την κόρη τους Μάργκω και τους γιους τους Σπύρο και Κωνσταντίνο.
Η οικογένεια της Μαριέττας Χρουσαλά ζει μεταξύ Αθήνας, Λονδίνου και Μαϊάμι.