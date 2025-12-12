Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της

Οι γλυκές ευχές της πρώην παρουσιάστριας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.12.25 , 00:17 Η Μπέττυ Μαγγίρα «εισβάλει» στο GNTM!
13.12.25 , 00:15 GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»
13.12.25 , 00:05 GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;
12.12.25 , 23:45 Μπράτης σε Μιχαέλα: «Είσαι λες και σε πονάει το δόντι σου!»
12.12.25 , 23:24 Ζουγανέλη: «Για ένα ποτήρι κρασί, δε θα οδηγήσω για 30 ημέρες»
12.12.25 , 23:22 Κρήτη: Η Λάιλα έγινε «ασπίδα» για να σώσει το αφεντικό της από τροχαίο
12.12.25 , 23:10 GNTM: Η διαφωνία των κριτών στη φωτογραφία του Εντουάρντο
12.12.25 , 23:00 Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της
12.12.25 , 22:55 Motor Oil -«ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ένωσαν δυνάμεις για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού
12.12.25 , 22:20 Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
12.12.25 , 22:14 Ρούλα Κορομηλά: Το... ξέσπασμα της παρουσιάστριας για το τηλεοπτικό τοπίο
12.12.25 , 22:01 Αγρότες: Προς αναστολή κινητοποιήσεων στην Κρήτη
12.12.25 , 21:49 Τεράστια έκρηξη… σπιτιού στην Καλιφόρνια με 6 τραυματίες
12.12.25 , 21:30 GNTM: Ποιους δυσκόλεψε ο Ανέστης στο σημερινό σετ;
12.12.25 , 21:29 Στα κρατητήρια του Ηρακλείου οι συλληφθέντες για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
First Dates: Νεύρα στο ραντεβού - Ο Κωνσταντίνος, η Άντα κι ο λογαριασμός!
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Άση Μπήλιου: Προσοχή αυτό το Σαββατοκύριακο γι' αυτά τα 4 ζώδια
Λένα Δροσάκη: «Πήρα μια ανάσα όταν ξεπεράστηκε το θέμα της υγείας μου»
Λασκαράκη για κόρη: Είχε αρρωστήσει και έπρεπε να μπει στο νοσοκομείο
Χριστίνα Ωνάση: Όταν συνελήφθη για πορνεία στο Παρίσι - Ο άγνωστος εθισμός
GNTM: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για τον ημιτελικό και τον μεγάλο τελικό!
Φοινικούντα: Ο 22χρονος συνεργός «κάρφωσε» ανιψιό και φίλο για τη δολοφονία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Μαριέττας Χρουσαλά στην εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριέττα Χρουσαλά κι ο Λέων Πατίτσας έχουν κάθε λόγο να χαίρονται για τη σημερινή μέρα, καθώς έχει την ονομαστική του γιορτή ο γιος τους, Σπύρος.

Χρουσαλά: Ποζάρει με sexy φόρεμα μπροστά στο χριστουγεννιάτικο σαλόνι της

Το ευτυχισμένο ζευγάρι περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορεί με τα παιδιά του και να πραγματοποιούν μαζί ταξίδια. Η Μαριέττα Χρουσαλά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία του γιου της, Σπύρου.

«Χρόνια πολλά γλυκό μου αγόρι», έγραψε στο insta story της. 

Μαριέττα Χρουσαλά: Η τρυφερή φωτογραφία με αφορμή τη γιορτή του γιου της

θυμίζουμε ότι η πρώην παρουσιάστρια έχει δημιουργήσει μια οικογένεια με τον εφοπλιστή, Λέοντα Πατίτσα. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: Την κόρη τους Μάργκω και τους γιους τους Σπύρο και Κωνσταντίνο.

Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό

Η οικογένεια της Μαριέττας Χρουσαλά ζει μεταξύ Αθήνας, Λονδίνου και Μαϊάμι.

Η Μαριέττα Χρουσαλά κι ο Λέων Πατίτσας είναι μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες!

Η Μαριέττα Χρουσαλά κι ο Λέων Πατίτσας είναι μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες! /Φωτογραφία Instagram
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
 |
ΛΕΩΝ ΠΑΤΙΤΣΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top