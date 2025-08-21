Μιμή Ντενίση: Εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι – Στιγμές χαλάρωσης σε spa

Η κομψότητα δεν έχει ηλικία

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τον... μαγικό κήπο της Μιμής Ντενίση στον Θεολόγο
Ακούστε το άρθρο

Η Μιμή Ντενίση είναι μια γυναίκα με ακαταμάχητο στυλ και δε σταματά να  αποδεικνύει πως η κομψότητα και η φινέτσα δεν έχουν ηλικία.

Μετά από μια έντονη χρονιά γεμάτη επαγγελματικές δραστηριότητες και θεατρικές επιτυχίες, η ηθοποιός αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της και να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης και αναζωογόνησης.

Μιμή Ντενίση: Η δημόσια στήριξη στον Γιώργο Μαζωνάκη

 

Η ίδια βρέθηκε για λίγες ημέρες σε ένα γμωστό resort, το οποίο φημίζεται για τις θεραπείες spa και την ηρεμία του τοπίου.

Η Μιμή Ντενίση μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την απόδρασή της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους πώς περνά τις καλοκαιρινές της μέρες.

Μιμή Ντενίση: Μας ξεναγεί στον υπέροχο κήπο του σπιτιού της στον Θεολόγο!

Και φυσικά, οι αναρτήσεις της δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Κομψή με μπικίνι και...λάμψη

Σε μια από τις φωτογραφίες που ανάρτησε, η ηθοποιός ποζάρει με μπικίνι σε γήινες αποχρώσεις και ιδιαίτερα tribal prints, αναδεικνύοντας με άνεση και αυτοπεποίθηση τη σιλουέτα της.

Με φυσικό μακιγιάζ και χαλαρή διάθεση, η Μιμή Ντενίση απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η γοητεία πηγάζει από την προσωπικότητα.

Το μαγιό της, ένα κλασικό και διαχρονικό μπικίνι που αποτελείται από σουτιέν και σλιπ, εκπέμπει μια chic απλότητα που παραμένει σταθερά αγαπημένη επιλογή των γυναικών κάθε ηλικίας. 

 

Back to Top