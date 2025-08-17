Μιμή Ντενίση: Η δημόσια στήριξη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, πολλοί είναι εκείνοι που θέλησαν και δημόσια να εκφράσουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του.

Ανάμεσα σε αυτούς κι η Μιμή Ντενίση, η οποία γνωρίζει προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης κι η Μιμή Ντενίση έχουν μια μακροχρόνια φιλική σχέση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και συγγραφέας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη κι εξέφρασε την αγάπη της για τον τραγουδιστή, αλλά και τη στήριξη που δέχτηκε από εκείνον όταν «έχασε» τη μητέρα της.

«Θέλω μόνο να πω πόσο αγαπώ τον Γιώργο. Αυτή τη στιγμή μόνο αγάπη του χρειάζεται από εμάς. Ούτε κρίσεις, ούτε συμβουλές, ούτε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι και αν συμβαίνει και δεν έχουμε δικαίωμα να εκφέρουμε κρίσεις. Είναι ένα ταλαντούχο, έξυπνο και καλό παιδί. Περάσαμε όμορφες ευχάριστες στιγμές μαζί και μου συμπαραστάθηκε όταν έχασα τη μητέρα μου. Τον αγαπώ κ του εύχομαι τα καλύτερα που σίγουρα έρχονται», έγραψε χαρακτηριστικά η Μιμή Ντενίση.

Η ανάρτηση της Μιμής Ντενίση

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σε δημόσια ψυχιατρική κλινική την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη, αυτή η ενέργεια έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή του, κι ο ίδιος κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του για μια «άθλια και μεθοδευμένη προσπάθεια» με σκοπό τη «φυσική του εξόντωση».

Η εισαγωγή του τραγουδιστή έρχεται στο πλαίσιο μιας δικαστικής διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ του ίδιου και της αδερφής του, Βάσως, σχετικά με τη διασφάλιση της περιουσίας του. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει «πικραμένος και αγανακτισμένος», ενώ ο δικηγόρος του τονίζει ότι είναι σε «εξαιρετική κατάσταση» και δεν υπάρχει λόγος εγκλεισμού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, αναφέροντας ότι «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δε μας αφορά, δε μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τραγουδιστής αναμένεται να αποχωρήσει από το ίδρυμα τη Δευτέρα και να μεταφερθεί σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική.