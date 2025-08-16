Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειάς του

«Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου για την υπόθεση / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναφορικά με τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο «Δρομοκαΐτειο» την Πέμπτη 14 Αυγούστου.

Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε όταν του είπαν ότι θα πάει στο Δρομοκαΐτειο

Μέσω δικηγορικής εταιρείας, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση και τονίζει χαρακτηριστικά πως «αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας.

Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Σπύρος Βλάσσης
VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Τρίτο 24ωρο για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο

Για τρίτο 24ωρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο, όπου οδηγήθηκε μετά από εισαγγελική εντολή.

Οι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Άννα Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, είδαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, ωστόσο ο δημοφιλής τραγουδιστής μέσω του δικηγόρου του δηλώνει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση και επιμένει να μιλά για μεθόδευση, κατηγορώντας στενά συγγενικά του πρόσωπα με τα οποία έχει σφοδρή δικαστική διαμάχη.

Τρίτο 24ωρο για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου, ο γνωστός τραγουδιστής δεν έχει επαφή με κανένα στενό συγγενικό πρόσωπο, ενώ μιλά συχνά με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη.

«Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι πως τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ειναι υγιής απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος», δηλώνει ο κ. Μερκουλίδης.

Πριν το περιπολικό φτάσει στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη το πρωί της Πέμπτης για να του πει ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε δημόσιο ψυχιατρείο με εισαγγελική εντολή, δυο συγγενικά του πρόσωπα πήγαν στον εισαγγελέα ζητώντας τον εγκλεισμό του. Πληροφορίες ανέφεραν ότι προηγήθηκαν επεισόδια μεταξύ του τραγουδιστή και των συγγενών του. Φέρονται να είχαν δει κάτι στον καλλιτέχνη, κάποια περίεργη συμπεριφορά και ανησύχησαν. Ο δικηγόρος όμως του Γιώργου Μαζωνάκη το διαψεύδει και μιλά για μεθόδευση:

«Είναι όλα αυτά ψευδή. Δεν ειχαν δηλαδή καθημερινή επαφή ώστε να διαπιστώσει η αδελφή του κάτι τέτοιο. Είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Η μοναδική επαφή ήταν πριν ένα μήνα που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμιά επικοινωνία μαζί τους, πως θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους έβγαλε έξω απο το σπίτι του. Μεθοδεύτηκε, η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει εκείνη με αίτημα στην εισαγγελία».

«Θέλουν να τον καταστρέψουν», λέει ο κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσω που ήταν για πολλά χρόνια μάνατζερ του.

Γιώργος Μαζωνάκης

Ο κουμπάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Βαγγέλης Μητρογιάννης αναφέρει: «Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν».

Ο τραγουδιστής ετοιμαζόταν σύμφωνα με τον δικηγόρο του να κάνει νέες μηνύσεις, γεγονός που, όπως ισχυρίζεται η πλευρά Μαζωνάκη, οδήγησε στον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
