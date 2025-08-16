Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Τι είχε πει για τη σχέση του με τη μητέρα του

16.08.25 , 15:52 Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στην Κατερίνα Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο τραγουδιστής που τα τελευταία χρόνια είχε ξεκινήσει μια σφοδρή δικαστική αντιδικία με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη κι ετοιμαζόταν τον Σεπτέμβριο να προχωρήσει σε νέα μήνυση εναντίον της, από την Πέμπτη 14 Αυγούστου νοσηλεύεται στο Δρομοκαϊτειο με εισαγγελική εντολή. 

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό, ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική έπειτα από αίτημα συγγενικών του προσώπων.

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

«Τα τελευταία δυόμιση χρόνια δεν υπάρχει φυσική παρουσία του Γιώργου με τα στενά μέλη της οικογένειάς του. Έχει ξεκινήσει μια δικαστική διαμάχη. Η μόνη συνάντηση που έγινε, έγινε πριν από τέσσερις μήνες με την αδερφή του γαμπρού του και τον δικηγόρο τους, στο σπίτι του Γιώργου, παρουσία μου, όπου τέθησαν κάποια θέματα, δε βρέθηκε λύση και τους δηλώσαμε λοιπόν με περιφράσεις ότι θα τα πούμε στις έδρες των δικαστηρίων», αποκάλυψε και συνέχισε: «Εμείς ετοιμαζόμασταν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε κάποιες μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδερφή του, κακουργηματικού μάλιστα χαρακτήρα και αντ' αυτού λοιπόν συνέβη αυτό που συνέβη χθες, παραμονή Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι σήμερα είναι αργία και μεσολαβεί μάλιστα και το σαββατοκύριακο», αποκάλυψε ο συνήγορος του Γιώργος Μερκουλίδης στις ειδήσεις του Star το μεσημέρι της Παρασκευής

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Δείτε όσα είπε ο δικηγόρους του Γιώργου Μαζωνάνη στο Μεσημεριανό Δελτίο του Star και την Άννα Σταματιάδου

Τον Ιούνιο του 2024 ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παραχωρήσει μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου όπου αναφερόταν στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, αλλά και στο πώς διαμορφώθηκε η σχέση με τη μητέρα του.

Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε όταν του είπαν ότι θα πάει στο Δρομοκαΐτειο

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

«Στο μυαλό όλων μας είχατε μια πολύ ωραία οικογένεια» είχε πει τότε η Κατερίνα Καινούργιου, στον καλλιτέχνη με τον ίδιο να της απαντάει :«Φανταστείτε στο δικό μου το μυαλό τι έχει γίνει. Είναι μια υπόθεση που ούτε εγώ περίμενα ότι θα συμβεί στα 50 μου χρόνια. Συνέβη όμως… Είναι πολύ μεγαλύτερο το πράγμα από ό,τι ξέρετε. Είναι η αρχή…».

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνέντευξης ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει, «Θα προσπαθήσω να τους σκέφτομαι με αγάπη -με δυσκολία αυτό- αλλά πιστεύω θα έρθει κι αυτός ο καιρός. Ας αφήσουμε τον χρόνο να δείξει τι θα γίνει. Αν η ζωή, ο τρόπος και ο χρόνος και η ενέργεια είναι να σε πάνε από εκεί, θα σε πάνε εκεί. Εγώ θέλω να κρατήσω τι καλές μου αναμνήσεις, όσον αφορά τους γονείς μου και τις αδελφές μου που αγαπώ. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του

Από εκεί και πέρα, να βάλουν μυαλό και να δείξουν αυτό που πρέπει να δείξουν, δεν θα πω παραπάνω… Το πρόβλημα δεν το δημιούργησα εγώ, δεν μπορώ να είμαι υπόλογος για κάτι, και δεν απολογούμαι, απολογείται αυτός που είναι ένοχος. Εγώ δεν έχω να απολογηθώ – ούτε για τη ζωή μου – ούτε για αυτό που συμβαίνει».

Γιώργος Μαζωνάκης: Όσα δήλωνε για τη δικαστική διαμάχη με την αδερφή του

Στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε και στο πώς η ιστορία αυτή επηρέασε τη σχέση με τη μητέρα του αποκαλύπτοντας, «Μέσα από αυτό απέκτησα και μία ελευθερία που δεν είχα δει. Μεγαλώνοντας σε ένα καθεστώς φόβου -χωρίς ο άλλος να σε φοβίζει κανονικά- αλλά υπάρχει στο υποσυνείδητο. Μέσα από αυτό ελευθερώθηκα, λυτρώθηκα».

