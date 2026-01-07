Νίκος Μουτσινάς: Το «τι θα γινόταν αν...», τα παιδιά κι η Μαίρη Συνατσάκη

Όσα είπε για το όνειρο της οικογένειας που δεν έγινε πραγματικότητα

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Περιοδικό OK!/Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Νίκος Μουτσινάς
Σε μια πιο προσωπική και εξομολογητική διάθεση εμφανίζεται ο Νίκος Μουτσινάς, με αφορμή την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι τη φετινή σεζόν, όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Μαρία Σολωμού στο μιούζικαλ Οικογένεια Άνταμς.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!. Ανάμεσα στα όσα αποκάλυψε, αναφέρθηκε και σε πιο ιδιωτικές πτυχές της ζωής του, αλλά και στην προσπάθεια που είχε κάνει πριν από λίγα χρόνια να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.

Στην ερώτηση αν ζει μόνος του, ανέφερε πως ζει με τον σκύλο και τη γάτα του, θεωρώντας τους μια τριμελή οικογένεια

Νίκος Μουτσινάς: Το «τι θα γινόταν αν...», τα παιδιά κι η Μαίρη Συνατσάκη

Αναφορικά με την προσπάθειά του να δημιουργήσει μια μονογονεϊκή οικογένεια, παραδέχτηκε ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για περίπου τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Σημείωσε μάλιστα πως, αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, σήμερα θα είχε αποκτήσει δύο παιδιά. «Αν είχαν γίνει αλλιώς, τώρα θα ήμουν εδώ με τα παιδιά μου», ξεκαθάρισε ο ηθοποιός και παρουσιαστής, προσθέτοντας ότι θα ήθελε δύο παιδιά.

Ωστόσο, εξήγησε πως προς το τέλος αυτής της περιόδου συνειδητοποίησε ότι η πραγματική του ανάγκη ήταν η ελευθερία. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως η δημιουργία οικογένειας, όπως εκείνος επιθυμεί να βιώνει την ελευθερία του, είναι κάτι συγκρουσιακό, και γι' αυτόν τον λόγο οι προσπάθειές του δεν τελεσφόρησαν. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως συχνά προστατεύουμε τον εαυτό μας από πράγματα που φαινομενικά θέλουμε, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση «κάθε εμπόδιο για καλό», παρόλο που παλαιότερα τον εκνεύριζε.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι το σύμφωνο συμβίωσης που είχε υπογράψει με τη Μαίρη Συνατσάκη εντασσόταν σε αυτό ακριβώς το πλάνο και δεν βασιζόταν σε ερωτική σχέση. «Ναι, για αυτό τον λόγο. Δεν ήταν έρωτας», δήλωσε.

Νίκος Μουτσινάς: Το «τι θα γινόταν αν...», τα παιδιά κι η Μαίρη Συνατσάκη

Άσκησε κριτική στο σύστημα υιοθεσίας στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες είναι εξαιρετικά δύσκολες και ότι υπάρχει μια γενικότερη «αφροντισιά» προς τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν στα ιδρύματα. Ανέφερε κλείνοντας πως, αν και στο εξωτερικό οι διαδικασίες είναι ευκολότερες, ο ίδιος δεν προχώρησε σε αυτό το επόμενο βήμα.

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
