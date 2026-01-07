Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia

Με οδηγό τον Μίλτο Τεντόγλου

Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia
Η νέα χρονιά ξεκινά δυναμικά για τη Skoda στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με έντονη επικοινωνιακή και εμπορική δραστηριότητα. Από τις 2 Ιανουαρίου, στον «αέρα» βρίσκεται η νέα τηλεοπτική καμπάνια της μάρκας, με πρωταγωνιστή το Skoda Fabia και τον Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μίλτο Τεντόγλου.

Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia

Η παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ενός αθλητή παγκόσμιας κλάσης με διεθνείς διακρίσεις, ενισχύει ουσιαστικά το μήνυμα της καμπάνιας. Το προφίλ και οι αξίες που εκπροσωπεί συνδέονται με τη φιλοσοφία της Skoda, προσδίδοντας στην επικοινωνία έναν σύγχρονο και αξιόπιστο χαρακτήρα.

Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia

Η καμπάνια συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εμπορικό μήνυμα, που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Fabia στην κατηγορία του. Το Skoda Fabia διατίθεται με τιμή από 17.950€, ενώ η νέα πλούσια έκδοση Selection Plus ξεκινά από 20.950€, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό εξοπλισμού, ποιότητας και αξίας.

Skoda: Ξεκινά δυναμικά τη νέα χρονιά με το Fabia Η νέα έκδοση Selection Plus ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση αξίας–τιμής που χαρακτηρίζει το Skoda Fabia. Το Fabia Selection Plus διατίθεται σε πιο ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις Selection, προσφέροντας πλέον σημαντικά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό όπου περιλαμβάνονται:· Κάμερα οπισθοπορείας, KESSY – σύστημα κεντρικού κλειδώματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί· Sunset – φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα· Driving Mode Select – επιλογή προφίλ οδήγησης με λειτουργία Eco· Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω

 

