Κατερίνα Γερονικολού: Οι ευχές στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη γιορτή του

Η Κατερίνα Γερονικολού επέλεξε τα social media για να εκφράσει δημόσια την αγάπη της στον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, με αφορμή τη γιορτή του.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε μία τρυφερή δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας τις πιο ζεστές ευχές της στον σύντροφό της.

«Σε θάλασσες και σε βουνά. Χειμώνες και καλοκαίρια. Ξεκούραστοι και πιεσμένοι. Σε όλα αυτά. Χρόνια πολλά», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού

Η Κατερίνα Γερονικολού κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά και χαμηλών τόνων ζευγάρια της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Η κοινή τους πορεία μετρά ήδη πάνω από 8 χρόνια, έχοντας καταφέρει να ισορροπήσουν την προσωπική τους ευτυχία με την έντονη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η γνωριμία τους έγινε σε επαγγελματικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας The Bachelor.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2017, λίγο μετά το διαζύγιο του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Αν και στην αρχή προσπάθησαν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, σύντομα η σχέση τους έγινε γνωστή, με τους ίδιους να την επιβεβαιώνουν με διακριτικότητα.

Πολύ γρήγορα αποφάσισαν να μείνουν κάτω από την ίδια στέγη, γεγονός που, όπως έχουν δηλώσει, σφυρηλάτησε τον δεσμό τους.