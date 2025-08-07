Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της

Η ηθοποιός απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο τις διακοπές της!

Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή Μαμά-δες για την Κατερίνα Γερονικολού
Η Κατερίνα Γερονικολού υποδέχτηκε τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον πιο ανέμελο τρόπο: πάνω σε ένα εντυπωσιακό φουσκωτό παιχνίδι στη μέση της θάλασσας, φορώντας ένα ρομαντικό λευκό-ροζ μπικίνι, με το ηλιοβασίλεμα να φωτίζει την άψογη εμφάνισή της. 

Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: «Είναι πιο ζηλιάρης, άνδρας παλαιάς κοπής»

Η όμορφη ηθοποιός συνηθίζει να μοιράζεται όμορφες εικόνες με τους followers της, αποσπώντας χιλιάδες «likes» και θετικά σχόλια.

Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της

Το απόγευμα της Πέμπτης δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram, αποτυπώνοντας την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά. Ξαπλωμένη, καθισμένη ή όρθια πάνω στο πολύχρωμο φουσκωτό «Hydroplane», η Κατερίνα δείχνει να απολαμβάνει την ηρεμία του τοπίου, το γαλάζιο της θάλασσας και τη ζεστασιά του ήλιου. 

Κατερίνα Γερονικολού: Στην παραλία με τον Τσιμιτσέλη και το... καπέλο της!

Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την καλοκαιρινή διάθεση και την ανεμελιά της. Με τον αυθόρμητο και χαλαρό τρόπο της, η Κατερίνα κατάφερε για άλλη μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις και να γίνει πηγή έμπνευσης για τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Γερονικολού

Το φουσκωτό «Hydroplane» που επέλεξε η ηθοποιός είναι μια δημοφιλής επιλογή για παιχνίδι και χαλάρωση στη θάλασσα.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Το πάρτι- έκπληξη στο θέατρο για τα γενέθλιά του

Η Κατερίνα Γερονικολού απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές παρέα με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, ιδίως αυτές τις ημέρες που η παράσταση Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα, στην οποία ο ηθοποιός συμμετέχει, κάνει ένα μικρό διάλειμμα. 

Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, η ηθοποιός γιόρτασε στο θέατρο Άλσος τα γενέθλια του Γιάννη Τσιμιτσέλη, παρέα με τους φίλους και συναδέλφους τους.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
Back to Top