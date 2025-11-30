Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

Έδινε μάχη με τον καρκίνο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 17:38 Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χλμ
30.11.25 , 17:22 TractioN: Πώς τα πήγε ο Σπύρος Λάμπρου στο Parking Challenge
30.11.25 , 17:16 Σου αρέσει το ριζότο; Δες μερικές ενδιαφέρουσες συνταγές
30.11.25 , 16:48 Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος
30.11.25 , 16:43 Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
30.11.25 , 15:35 Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
30.11.25 , 14:47 Πώς η Ρωσία χρησιμοποιεί περιστέρια ως κατασκόπους
30.11.25 , 14:16 Ορφέας Αυγουστίδης: «Ένιωσα χαρά που μου πρότειναν τον ρόλο στα Φαντάσματα»
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
Aυτό είναι το γλυκό που μειώνει την αρτηριακή πίεση
Άργος: Μπαλκόνι κατέρρευσε και τραυμάτισε μητέρα τεσσάρων παιδιών
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, στα 61 του έτη, ο Πατρινός δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στην τοπική κοινωνία όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο Δημήτρης Χωρίτος μαχόταν τον καρκίνο. Έδωσε έναν μακρύ, δύσκολο και γενναίο αγώνα και τον αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, και δύναμη ψυχής μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Χωρίτος

Για δεκαετίες υπηρέτησε τα τοπικά ΜΜΕ της Πάτρας, τόσο από τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης και Ειδήσεων, όσο και από αυτή του εκδότη. Είχε συνεργαστεί με τις εφημερίδες «Σημερινή» και «Ημέρα».

Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και πηγαίο πάθος για την ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, σεβασμό και καθαρότητα. Τα ρεπορτάζ του, οι παρεμβάσεις του, η κριτική του ματιά, αλλά και η ευγένεια του χαρακτήρα του, άφησαν βαθύ αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

Για την Πάτρα, για τους συναδέλφους του και για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ο Δημήτρης Χωρίτος - όπως λένε- δεν ήταν απλώς ένας καλός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πως η ενημέρωση και η αλήθεια είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στην κοινωνία.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει πίσω του έργο, παρακαταθήκη και ένα μεγάλο κενό. H κηδεία θα γίνει την Τρίτη στις 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΩΡΙΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top