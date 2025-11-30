Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

Έφυγε από τη ζωή, το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, στα 61 του έτη, ο Πατρινός δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στην τοπική κοινωνία όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Ο Δημήτρης Χωρίτος μαχόταν τον καρκίνο. Έδωσε έναν μακρύ, δύσκολο και γενναίο αγώνα και τον αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, και δύναμη ψυχής μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Χωρίτος

Για δεκαετίες υπηρέτησε τα τοπικά ΜΜΕ της Πάτρας, τόσο από τη θέση του Διευθυντή Σύνταξης και Ειδήσεων, όσο και από αυτή του εκδότη. Είχε συνεργαστεί με τις εφημερίδες «Σημερινή» και «Ημέρα».

Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και πηγαίο πάθος για την ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος, σεβασμό και καθαρότητα. Τα ρεπορτάζ του, οι παρεμβάσεις του, η κριτική του ματιά, αλλά και η ευγένεια του χαρακτήρα του, άφησαν βαθύ αποτύπωμα όπου κι αν εργάστηκε.

Για την Πάτρα, για τους συναδέλφους του και για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, ο Δημήτρης Χωρίτος - όπως λένε- δεν ήταν απλώς ένας καλός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε πως η ενημέρωση και η αλήθεια είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στην κοινωνία.

Ο Δημήτρης Χωρίτος αφήνει πίσω του έργο, παρακαταθήκη και ένα μεγάλο κενό. H κηδεία θα γίνει την Τρίτη στις 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.