Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς

Η Σοφία Καρβέλα έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση που είχε με το αλκοόλ, περιγράφοντας τις προκλήσεις και τις προσωπικές της μάχες. Έχει τονίσει πως εδώ και 17 χρόνια παραμένει νηφάλια, ένα επίτευγμα για το οποίο δηλώνει περήφανη και το οποίο, όπως έχει πει, άλλαξε ριζικά τη ζωή της, την καθημερινότητά της και την ψυχική της ισορροπία.

Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συνεχίζει μέχρι και σήμερα της συναντήσεις (δια ζώσης ή και online) με ανθρώπους που έχουν βρεθεί ή βρίσκονται ακόμα σε αντίστοιχη θέση με εκείνη και το αλκοόλ και γνωρίζει πολύ καλά, πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία κάποιου αλκοολικού λόγω των γιορτών. Με αφορμή, μάλιστα το φετινό Thanksgiving, η ίδια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους δοκιμάζονται.

Το μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα στο Instagram

«Επίσης, αν δυσκολεύεσαι αυτήν την ημέρα περισσότερο από το συνηθισμένο επειδή είναι Ημέρα των Ευχαριστιών και αυτές οι γιορτινές μέρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς, πριν βρεθείς να βυθίζεσαι ακόμη πιο βαθιά στην απόγνωση, πήγαινε σε μια συνάντηση όπως πηγαίνω κι εγώ (2:30 Perry Street) ή μπες σε μία διαδικτυακά.

Σας αγαπώ και να θυμάστε να γονατίσετε και να εμπιστευθείτε την ανώτερη δύναμή σας.

Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα και που μπορώ να απολαύσω χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Και κάτι ακόμη που είναι πολύ δύσκολο για μένα είναι να βρίσκομαι γύρω από μπουφέδες με άφθονο φαγητό. Αν μπορείς να ταυτιστείς, θυμήσου να κάνεις μια παύση αν θέλεις να φας πολύ ή να στερηθείς. Κάνε μια εισπνοή στη δική σου εκδοχή για τα Θεία και έπειτα εκπνοή στον φόβο. Ζήτα βοήθεια και μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα.

Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη στην κοινότητα που μπορεί να με αγαπήσει όταν εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου» έγραψε σε instastory.

«17 χρόνια νηφάλια»

Πριν από λίγους μήνες η Σοφία Καρβέλα έκανε μια κατάθεση ψυχής στους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με το αλκοόλ.

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Τέτοια μέρα πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια σχολική αίθουσα για τον 9χρονο (σ.σ. γιο μου) και μετά σε ένα fitting. Το μυαλό μου δεν είναι ακόμη το πιο ασφαλές μέρος για εμένα, αλλά ό,τι και να γίνει δεν χρειάζομαι ένα ποτό ή τη χρήση ουσιών.

Το υπόλοιπο πάει με τη ροή της ζωής. Η θέληση να μην υποκύψω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πλέον γίνεται πιο καθαρή καθώς περνά ο χρόνος και η ευγνωμοσύνη για ό,τι έχω και ό,τι έχασα μεγαλώνει.

Σκέφτομαι αυτούς που σήμερα ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή, ανεξάρτητα από το πόσο σκοτεινή ήταν πριν. Και άξιζε να αφήσω τις συνήθειες που δεν μου έκαναν καλό. Ακόμα δεν νιώθω άνετα με το δέρμα και το μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να με γνωρίζω, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα.

Σας στέλνω την αγάπη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η Σοφία Καρβέλα.