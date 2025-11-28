Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς

Η κόρη της Βίσση μιλά ανοιχτά για όσους αντιμετωπίζουν θέματα με το αλκοόλ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 19:12 Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος του Eurogroup
28.11.25 , 19:00 Τροχαία:  «Βροχή» τα πρόστιμα σε φορτηγά με 614 παραβάσεις
28.11.25 , 19:00 BMW: Διαπρέπει σε αναγνωρισμένους θεσμούς βραβείων
28.11.25 , 18:35 Δολοφονία Σαλαμίνα: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...»
28.11.25 , 18:31 Νίνο - Josephine: Επανασύνδεση και συγκατοίκηση στα Νότια Προάστια;
28.11.25 , 18:15 Είδαμε την παράσταση Η Μονίκ δραπετεύει με μια Θέμις Μπαζάκα... μαγική!
28.11.25 , 18:10 O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
28.11.25 , 18:00 Μητσοτάκης στο ΤikTok: Μόνιμο μέτρο η επιστροφή ενοικίου
28.11.25 , 17:42 Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
28.11.25 , 17:20 Νίκαια Βιθυνίας: Η κοινή προσευχή Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη
28.11.25 , 17:15 «Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!
28.11.25 , 16:49 Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
28.11.25 , 16:33 GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»
28.11.25 , 16:17 Πέθανε ο δημιουργός του εμβληματικού «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στη Θεσσαλονίκη
28.11.25 , 15:54 Επιστροφή Ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν έχει μπει στον λογαριασμό σας
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σοφία Καρβέλα: Τα «Χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση κι η τούρτα - έκπληξη!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Σοφία Καρβέλα έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη δύσκολη σχέση που είχε με το αλκοόλ, περιγράφοντας τις προκλήσεις και τις προσωπικές της μάχες. Έχει τονίσει πως εδώ και 17 χρόνια παραμένει νηφάλια, ένα επίτευγμα για το οποίο δηλώνει περήφανη και το οποίο, όπως έχει πει, άλλαξε ριζικά τη ζωή της, την καθημερινότητά της και την ψυχική της ισορροπία.

Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα συνεχίζει μέχρι και σήμερα της συναντήσεις (δια ζώσης ή και online) με ανθρώπους που έχουν βρεθεί ή βρίσκονται ακόμα σε αντίστοιχη θέση με εκείνη και το αλκοόλ και γνωρίζει πολύ καλά, πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία κάποιου αλκοολικού λόγω των γιορτών. Με αφορμή, μάλιστα το φετινό Thanksgiving, η ίδια έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους δοκιμάζονται.

Το μήνυμα της Σοφίας Καρβέλα στο Instagram

«Επίσης, αν δυσκολεύεσαι αυτήν την ημέρα περισσότερο από το συνηθισμένο επειδή είναι Ημέρα των Ευχαριστιών και αυτές οι γιορτινές μέρες μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς, πριν βρεθείς να βυθίζεσαι ακόμη πιο βαθιά στην απόγνωση, πήγαινε σε μια συνάντηση όπως πηγαίνω κι εγώ (2:30 Perry Street) ή μπες σε μία διαδικτυακά.

Σας αγαπώ και να θυμάστε να γονατίσετε και να εμπιστευθείτε την ανώτερη δύναμή σας.

Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα και που μπορώ να απολαύσω χρόνο με αγαπημένα πρόσωπα.

Και κάτι ακόμη που είναι πολύ δύσκολο για μένα είναι να βρίσκομαι γύρω από μπουφέδες με άφθονο φαγητό. Αν μπορείς να ταυτιστείς, θυμήσου να κάνεις μια παύση αν θέλεις να φας πολύ ή να στερηθείς. Κάνε μια εισπνοή στη δική σου εκδοχή για τα Θεία και έπειτα εκπνοή στον φόβο. Ζήτα βοήθεια και μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα.

Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη στην κοινότητα που μπορεί να με αγαπήσει όταν εγώ δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου» έγραψε σε instastory.

καρβελα σοφια

«17 χρόνια νηφάλια»

Πριν από λίγους μήνες η Σοφία Καρβέλα έκανε μια κατάθεση ψυχής στους διαδικτυακούς της φίλους και φίλες αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με το αλκοόλ.

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Τέτοια μέρα πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια σχολική αίθουσα για τον 9χρονο (σ.σ. γιο μου) και μετά σε ένα fitting. Το μυαλό μου δεν είναι ακόμη το πιο ασφαλές μέρος για εμένα, αλλά ό,τι και να γίνει δεν χρειάζομαι ένα ποτό ή τη χρήση ουσιών.

Το υπόλοιπο πάει με τη ροή της ζωής. Η θέληση να μην υποκύψω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πλέον γίνεται πιο καθαρή καθώς περνά ο χρόνος και η ευγνωμοσύνη για ό,τι έχω και ό,τι έχασα μεγαλώνει.

Σκέφτομαι αυτούς που σήμερα ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή, ανεξάρτητα από το πόσο σκοτεινή ήταν πριν. Και άξιζε να αφήσω τις συνήθειες που δεν μου έκαναν καλό. Ακόμα δεν νιώθω άνετα με το δέρμα και το μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να με γνωρίζω, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα.

Σας στέλνω την αγάπη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της η Σοφία Καρβέλα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top