«Συμφοιτητές»: Ο guest Νικόλας Βαφειάδης και το «What if» στις ζωές τους!

Πέρασαν σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και από τα έδρανα του City University of London βρέθηκαν ξανά μαζί στο στούντιο της διαδικτυακής εκπομπής «Οι Συμφοιτητές». Η Μάρα Ζαχαρέα, ο Γιώργος Κουβαράς και ο Νικόλας Βαφειάδης δεν είναι πια οι «ψαρωμένοι» φοιτητές που πήγαν στην Αγγλία για σπουδές, αλλά τρεις καταξιωμένοι δημοσιογράφοι.

Τι επάγγελμα θα διάλεγαν αν γυρνούσαν πίσω τον χρόνο;

Αν υπήρχε ένα μαγικό κουμπί που θα τους μετέφερε στην ημέρα που πήραν στα χέρια το μεταπτυχιακό τους, θα έπαιρναν τις ίδιες αποφάσεις;

Η Μάρα Ζαχαρέα μας εξέπληξε! Θα τραβούσε έναν τελείως διαφορετικό δρόμο, αυτόν της Τέχνης! Ζώγραφιζε, κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, και με βεβαιότητα λέει ότι τώρα θα επέλεγε ως αντικείμενο σπουδών την Ιστορία της Τέχνης. Το πιο πιθανό θα ήταν σήμερα να μας ξεναγούσε στη δική της γκαλερί ή να οργάνωνε κάποιο μεγάλο μουσείο. «Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, πιστεύω δε θα ασχολιόμουν με τη δημοσιογραφία. Θα ασχολιόμουν με την Τέχνη... Θα σπούδαζα Ιστορία Τέχνης, οργάνωση μουσείων... θα μου άρεσε να είχα μια δική μου γκαλερί», είπε η Μάρα Ζαχαρέα.

Στην Τέχνη θα μπορούσε να έχει στραφεί κι ο Νικόλας Βαφειάδης. Στα νιάτα του έπαιζε κιθάρα. Μάλιστα, είχε πάει και σε μουσικό φεστιβάλ της Ιθάκης, όπου συμμετείχε με πέντε τραγούδια. Ενώ του έγινε πρόταση να μπει στη δισκογραφία, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. Σταθερός τύπος, αν σκεφτεί κανείς ότι εργάζεται στον ΑΝΤ1 τα τελευταία 38 χρόνια. «Είχα ξεπεράσει το δίλημμα μουσική ή δημοσιογραφία λίγο νωρίτερα, γιατί το καλοκαίρι του '86 είχα πάει με πέντε δικά μου τραγούδια στο φεστιβάλ της Ιθάκης ως συνθέτης με ολόκληρη ορχήστρα, είχα τραγουδήσει κιόλας εγώ. Μου είχαν κάνει προτάσεις να κάνουμε δίσκους», αποκάλυψε.

Εκείνος που δεν υπήρχε περίπτωση να... λοξοδρομήσει από τις σπουδές του είναι ο Γιώργος Κουβαράς. Γι΄ αυτόν το επάγγελμά του είναι κάτι μαγικό!

«Η δημοσιογραφία είναι η ωραιότερη δουλειά κι όλοι αυτοί που λένε στα νέα παιδιά "Μη γίνεις δημοσιογράφος είναι δύσκολο κι αυτά".... προσωπική εκτίμηση, "κολοκύθια σας λένε". Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά, δεν πλήττεις ποτέ. Εγώ δε θα έκανα καμία άλλη δουλειά στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βέβαια, όταν οι τρεις επέστρεψαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν να εργάζονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν υπήρχαν κινητά ούτε internet ούτε social media. To ρεπορτάζ ήθελε χρόνο και πολύ πολύ ψάξιμο. «Δεν αισθάνεστε ότι η έλλειψη τεχνολογίας της δικής μας εποχής όταν ξεκινήσαμε, μας έκανε να ψάχνουμε το πράγμα περισσότερο; Αυτό που λέμε ρεπορτάζ, να βρω την πηγή, να μιλήσω, να πάρω τηλέφωνο, να διασταυρώσω πριν πω κάτι... αυτό μας έκανε να το ψάχνουμε και να το παλεύουμε περισσότερο», σχολίασε η Μάρα Ζαχαρέα.

Καθώς η συζήτηση προχωρά, οι τρεις τους αναρωτιούνται πώς έχουν αλλάξει οι ανθρώπινες σχέσεις κι η καθημερινότητα των νέων. Συμφωνούν πως τότε τα πράγματα ήταν πιο αθώα, πιο αγνά και οι γνωριμίες γίνονταν πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς την ψηφιακή τεχνολογία. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουν ότι κάθε εποχή έχει τη δική της γοητεία και τα δικά της μέσα.

