GNTM 2025 - Makeover και κλάματα πάνε πακέτο: «Οι άλλοι πρέπει να τρέμουν!»

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Παρασκευή 21/11) ο Σάββας Ταβουλτσίδης κι η Γιασμίν Φράι ήταν αυτοί που αποχώρησαν από το GNTM 2025, έχοντας την πιο αδύναμη λήψη.

Ο Γιώργος Τοκμετζίδης κι η Ειρήνη Βασιλειάδου είχαν την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή τους στη σουίτα της βίλας.

Απόψε, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η αντίστροφη μέτρηση για την τελική δεκάδα ξεκινά και τα δώδεκα μοντέλα υποδέχονται την πιο ανατρεπτική στιγμή του διαγωνισμού: το makeover!

Με τη βοήθεια του Σταμάτη Καραΐσκου, καλλιτεχνικού διευθυντή της Haute Coiffure Française, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί οδηγούν τους διαγωνιζόμενους σε μια θεαματική μεταμόρφωση, που υπόσχεται να αποκαλύψει τη νέα, πιο δυναμική εκδοχή τους. Κάποιοι ενθουσιάζονται, άλλοι δυσκολεύονται να αποχωριστούν το παλιό τους look και λυγίζουν, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως η αλλαγή είναι αναπόφευκτη αν θέλουν να φτάσουν ψηλά.

Η επόμενη μέρα ξεκινάει με τη νέα αποστολή, που έχει ως λέξη-κλειδί τη «Μυθολογία». Στο μαγευτικό Κτήμα Βορρέ, τα μοντέλα υποδέχονται η Ζενεβιέβ Μαζαρί, ο Λάκης Γαβαλάς κι ο Έντι Γαβριηλίδης και τους δίνουν τις πρώτες λεπτομέρειες της δοκιμασίας.

Τα μοντέλα μεταμορφώνονται σε σύγχρονες εκδοχές των 12 Θεών του Ολύμπου, κρατώντας props, που συμβολίζουν τη δύναμή τους. Η φωτογράφιση «12 Gods» απαιτεί θάρρος και φαντασία, καθώς οι παίκτες ποζάρουν… αιωρούμενοι στα 10 μέτρα, πάνω από ένα σύννεφο!

Η δοκιμασία συνδυάζει ισορροπία, χάρη και δημιουργικότητα, ενώ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, που δίνουν η Ειρήνη και ο Γιώργος, ως νικητές του τελευταίου πλατό, προσθέτουν ένταση στο παιχνίδι. Κάποιοι θα αναμετρηθούν με τις φοβίες τους, καθώς η υψοφοβία μπορεί να δώσει τη «χαριστική βολή» και να μην καταφέρουν να βγάλουν τη σωστή λήψη.

Στο πλατό, οι κριτές, Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, καλούνται να αποφασίσουν ποιοι διαγωνιζόμενοι θα συνεχίσουν την πορεία τους στο GNTM 2025 και ποιος ή ποια θα εγκαταλείψει τη διεκδίκηση μιας θέσης ανάμεσα στους κορυφαίους έντεκα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 2025