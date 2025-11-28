GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview

Δάκρυα και ανατροπές στο αποψινό επεισόδιο του GNTM 28/11

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 13:41 Γιώργος Σκρομπόλας: «Το συμβόλαιο του Λιάγκα ολοκληρώνεται»
28.11.25 , 13:11 Αγωνία στο IQ 160: Απαγάγουν τον Αργύρη - Δείτε sneak preview
28.11.25 , 13:10 Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά
28.11.25 , 13:03 Ρόδος: Σύλληψη 55χρονου για αιμομιξία - Έκανε παιδί με την κόρη του
28.11.25 , 13:00 Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας
28.11.25 , 13:00 Η «μαύρη» ιστορία πίσω από τη Black Friday
28.11.25 , 12:46 Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του
28.11.25 , 12:37 Τα Φαντάσματα - Sneak preview: Η επικοινωνία με τον Χάρη δεν πήγε πολύ καλά
28.11.25 , 12:35 Αυτή η συνταγή για παπουτσάκια δεν είναι σαν τις άλλες...
28.11.25 , 12:33 Cash or Trash: Μια σπάνια συλλογή αυτοκινήτων παιχνίδια του 1970
28.11.25 , 12:12 Πώς να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα - Το κόλπο με το ξύδι!
28.11.25 , 12:11 Το brand VITAL PROTEINS Collagen ήρθε στην Ελλάδα
28.11.25 , 12:10 Black Friday: Σε τι αγορές αξίζει να επενδύσετε τώρα στις εκπτώσεις
28.11.25 , 12:06 Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
28.11.25 , 11:50 GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό, Τραμ - Νέα ανακοίνωση από τη ΣΤΑΣΥ
Μενίδι: 14χρονη πήγε σε Α.Τ με ένα νεκρό έμβρυο - Τη χτύπησε η μητέρα της
Κρήτη: Απαρηγόρητοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε τη σχέση της με τον Βάγγο
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;
GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Stars System: Ποια είναι τα τυχερά ζώδια στα ερωτικά και τα οικονομικά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Μην Το χάσετε! Το Makeover Που Θα Αλλάξει Τα Πάντα Στο GNTM
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγωνία, τα κλάματα και η μόδα συναντήθηκαν στο αποψινό GNTM, με τους 12 κορυφαίους διαγωνιζόμενους να περνούν από το πολυαναμενόμενο Makeover, το οποίο προβλήθηκε αποκλειστικά στο Breakfast@Star. 

Οι αλλαγές στο στυλ τους συνδυάστηκαν με έντονες στιγμές συγκίνησης και προσωπικής ανακάλυψης.

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Οι πρώτες δηλώσεις έθεσαν το κλίμα της βραδιάς: «Καλημέρα στους 12 κορυφαίους του GNTM. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το πώς φαίνεστε», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

«Ε, θα κλάψω πολύ», είπε μια διαγωνιζόμενη στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης. 

Αυτό το γεγονός δεν το πήρε πολύ καλά η Άννα, η οποία άρχισε να κλαίει χωρίς σταματημό.  «Συνεχίστε! Εγώ τα δικά μου. Makeover», αρκέστηκε να σχολιάσει με δάκρυα στα μάτια.

Makeover με κλάματα στο GNTM

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

«Το μαλλί μου είναι πολύ ωραίο για να ξυριστεί», πρόσθεσε ένα άλλο μοντέλο.

Η συγκίνηση δεν άργησε να φανεί, με την Άννα να δακρύζει και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τη στηρίξουν: «Μην κλαις ρε…»

Το makeover δεν ήταν εύκολο για όλους, με κάποιους να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές με δισταγμό.

Στη συνέχεια, η Ζεν ανακοίνωσε στους ανανεωμένους διαγωνιζόμενους ότι σε αυτή τη δοκιμασία θα μεταμορφωθούν στους 12 θεούς του Ολύμπου.

Ολύμπιοι θεοί πάνω σε σύννεφα


«Να το απολαύσετε χωρίς φόβο κανένα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.», πρόσθεσε η ίδια και οι τηλεθεατές είδαν τα μοντέλα να βρίσκονται πάνω σε…αυτοσχέδια σύννεφα.

Το αποψινό επεισόδιο αποδεικνύει ότι το GNTM δεν είναι μόνο διαγωνισμός ομορφιάς και στυλ, αλλά και μια εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης, γεμάτη μόδα, συγκίνηση και ανατροπές.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top