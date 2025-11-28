GNTM: Το αποψινό Makeover θα σας αφήσει άφωνους - Δείτε sneak preview

Μην Το χάσετε! Το Makeover Που Θα Αλλάξει Τα Πάντα Στο GNTM

Η αγωνία, τα κλάματα και η μόδα συναντήθηκαν στο αποψινό GNTM, με τους 12 κορυφαίους διαγωνιζόμενους να περνούν από το πολυαναμενόμενο Makeover, το οποίο προβλήθηκε αποκλειστικά στο Breakfast@Star.

Οι αλλαγές στο στυλ τους συνδυάστηκαν με έντονες στιγμές συγκίνησης και προσωπικής ανακάλυψης.

Τα κλάματα της Άννας στο GNTM

Οι πρώτες δηλώσεις έθεσαν το κλίμα της βραδιάς: «Καλημέρα στους 12 κορυφαίους του GNTM. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το πώς φαίνεστε», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Ε, θα κλάψω πολύ», είπε μια διαγωνιζόμενη στο άκουσμα αυτής της ανακοίνωσης.

Αυτό το γεγονός δεν το πήρε πολύ καλά η Άννα, η οποία άρχισε να κλαίει χωρίς σταματημό. «Συνεχίστε! Εγώ τα δικά μου. Makeover», αρκέστηκε να σχολιάσει με δάκρυα στα μάτια.

«Το μαλλί μου είναι πολύ ωραίο για να ξυριστεί», πρόσθεσε ένα άλλο μοντέλο.

Η συγκίνηση δεν άργησε να φανεί, με την Άννα να δακρύζει και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να τη στηρίξουν: «Μην κλαις ρε…»

Το makeover δεν ήταν εύκολο για όλους, με κάποιους να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές με δισταγμό.

Στη συνέχεια, η Ζεν ανακοίνωσε στους ανανεωμένους διαγωνιζόμενους ότι σε αυτή τη δοκιμασία θα μεταμορφωθούν στους 12 θεούς του Ολύμπου.



«Να το απολαύσετε χωρίς φόβο κανένα. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.», πρόσθεσε η ίδια και οι τηλεθεατές είδαν τα μοντέλα να βρίσκονται πάνω σε…αυτοσχέδια σύννεφα.

Το αποψινό επεισόδιο αποδεικνύει ότι το GNTM δεν είναι μόνο διαγωνισμός ομορφιάς και στυλ, αλλά και μια εμπειρία προσωπικής μεταμόρφωσης, γεμάτη μόδα, συγκίνηση και ανατροπές.



