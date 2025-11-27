Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!

Συμβουλές από τη διατροφολόγο Ηλιαλένα Λυσικάτου για το star.gr

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 17:39 Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας
27.11.25 , 17:04 Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
27.11.25 , 16:56 Κεντέρης: «Μόνο στα αθλητικά δρώμενα θα με δείτε. Συνεχίζω να γυμνάζομαι»
27.11.25 , 16:50 Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών
27.11.25 , 16:49 «Νότες γιορτινές» με το Φωνητικό Σύνολο En-Chor
27.11.25 , 16:22 Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο 690 μέρες»
27.11.25 , 16:20 Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
27.11.25 , 16:08 Jeep Compass: Αποκαλύπτουμε τα μυστικά του νέου μοντέλου
27.11.25 , 16:03 Ποιος προπονητής υπέβαλλε την παραίτησή του;
27.11.25 , 16:01 Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
27.11.25 , 15:57 Παναγιώταρου - Λυκούδης: Ερωτευμένοι στα μπουζούκια
27.11.25 , 15:44 Αλλαγές στις διαθήκες: Τι είναι οι «κληρονομικές συμβάσεις»
27.11.25 , 15:38 First Dates: Θέλει μία κοπέλα σε ρυθμούς rock n' roll! - Δείτε το trailer
27.11.25 , 15:33 Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
27.11.25 , 15:22 Λένα Δροσάκη: Κατάπια τη γλώσσα μου όταν ο γιος μου μού ζήτησε αδερφάκι
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»
Άση Μπήλιου: Έρχεται εύνοια για τα ζώδια – Η πιο θετική όψη του Νοεμβρίου
Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Δες το βίντεο της διατροφολόγου Ηλιαλένας Λυσικάτου και μάθε το κόλπο με το ξύδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι γιορτές πλησιάζουν και πολλοί θέλουμε να νιώσουμε πιο ανάλαφροι και ενεργητικοί. Η απώλεια 3–4 κιλών σε διάστημα λίγων εβδομάδων είναι απολύτως εφικτή, αρκεί να γίνει με ισορροπημένο πλάνο, χωρίς εξαντλητικές δίαιτες. Στόχος μας είναι η υγιής μείωση λίπους, όχι μυϊκής μαζας και η διαιτολόγος - διατροφολόγος Ηλιαλένα Λυσικάτου μας εξηγεί πώς μπορούμε να τον πετύχουμε. 

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

1. Ρεαλιστικός ρυθμός απώλειας βάρους

Ένας φυσιολογικός ρυθμός απώλειας βάρους είναι 0,5–1 κιλό ανά εβδομάδα, το οποίο επιτυγχάνεται με ήπια μείωση θερμίδων και αύξηση φυσικής δραστηριότητας. Σε 4–5 εβδομάδες, η απώλεια 3–4 κιλών είναι απόλυτα φυσιολογική.

2. Δημιούργησε ήπιο θερμιδικό έλλειμμα

Η μείωση των ημερήσιων θερμίδων κατά 300-400 θερμίδες και η ρύθμιση των επίπεδων σακχάρου μέσα στην ημέρα μπορεί να οδηγήσει στη μείωση βάρους και πιο συγκεκριμένα λίπους.

Μπορείς να στοχεύσεις σε μείωση 300–500 θερμίδες λιγότερες/ημέρα, συνήθως επιτυγχάνονται με μικρές αλλαγές. Ο καφές θα μπορούσε ένα γίνει  με ολίγή μαύρη ζάχαρη ή σκέτος και να περιορίσεις τα γλυκά σε 1/εβδομάδα. Ωστόσο, προτείνω το γλυκό να το καταναλώσεις μαζί  με ένα κύριο γεύμα για να αποφύγεις την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας και να έχεις λιγότερες αυξομείωσης στις τιμές γλυκόζης στο αίμα .

Αντικατέστησε τα αναψυκτικά με light και μείωσε το fast food σε 1 φορά την εβδομάδα. Περιόρισε τα αλμυρά και γλυκά σνακ που κρύβουν πολλές θερμίδες και ζάχαρη. Επιπλέον, το αλκοόλ έχει πολλές <<κενές>> θερμίδες και είναι λίπος που αποθηκεύεται κατευθείαν στον οργανισμό.

3. Ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα

Φαίνεται ότι η κατανάλωση 1 κουταλιάς της σούπας ξύδι, (οποιοδήποτε από αυτά: μηλόξυδο, ρυζόξυδο, βαλσάμικο, σέρι ) σε ένα ποτηρι νερο πριν από ένα γεύμα  πλούσιο σε υδατάνθρακες μπορεί να μειώσει την αιχμή  της γλυκόζης κατά 30%. Σε μελέτη που διερευνήθηκε η κατανάλωση του ξυδιού για 3 μήνες  ανακαλύψαν ότι τα άτομα  έχασαν βάρος και μείωσαν σπλαχνικό λίπος και χάνοντας πόντους στη μέση και ισχίου (Heiton O.Santos κ.α., 2019).

Σε άλλη μελέτη φαίνεται ότι τα άτομα έχασαν διπλάσιο αριθμό κιλών παρόλο που κατανάλωναν τις ίδιες θερμίδες σε σχέση με τα άτομα που δεν κατανάλωναν ξύδι πριν τα γεύματα (Solaleh Sadat Khezri κ.α., 2018).

Επέλεξε τσάι με κανέλα και μία κουταλιά μηλόξυδο/ φωτογραφία από pexels 

Επέλεξε τσάι με κανέλα και μία κουταλιά μηλόξυδο/ φωτογραφία από pexels 

Συνταγές

· Τσάι με κανέλα και μια κουταλιά μηλόξυδο

· Ανθρακούχο νερό  με μηλόξυδο 

· Νερό  με αλάτι, κανέλα, μηλόξυδο


4. Πιάτο υγιεινής διατροφής

α) Πρωτεΐνη σε κάθε κύριο γεύμα

Βοηθά στο αίσθημα κορεσμού και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας.

Σε κάθε κυρίως γεύμα  βάζουμε ¼ του πιάτου πρωτεΐνη δηλαδή κοτόπουλο, ψάρι, αυγό, τυρί, όσπριο

Μερικές επιλογές πρωινού:

· Αυγό, ψωμί ολικής άλεσης  & ντοματίνια 

· Αραβική με τυρί και  αβοκάντο

· Γιαούρτι με chia, μέλι, λιναρόσπορο & φρούτο 

Γιαούρτι με chia και φρούτο της επιλογής σας/ φωτογραφία από pexels

Γιαούρτι με chia και φρούτο της επιλογής σας/ φωτογραφία από pexels

Μερικές επιλογές για μεσημεριανό

· Κοτόπουλο με κινόα και  σαλάτα εποχής 

· Ψάρι με γλυκοπατάτα και σαλατα εποχής 

· Ρεβιθοκεφτέδες, σαλάτα εποχής και  παξιμαδάκι χαρουπιού

Θες να χάσεις 4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα; - Το κόλπο με το ξύδι!

Μία καλή επιλογή για βραδινό είναι το κοτόπουλο/ φωτογραφία από pexels 

Μερικές επιλογές για βραδινό

· Αυγά/cottage και σαλάτα

· Κοτόπουλο και σαλάτα 

· Γιαούρτι με λιναρόσπορο και φρούτο 

β) Πολύχρωμη σαλάτα & φυτικές ίνες

Μια πολύχρωμη σαλάτα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και νερό. Το μισό πιάτο είναι σαλάτα που έχει φυτικές ίνες και αυξάνει το κορεσμό για περισσότερη ώρα. 

γ) Καλής ποιότητας υδατάνθρακες

Μην τους κόβεις, δίνουν ενέργεια και περιόρισε την ποσότητα στο ¼ του πιάτου και επίλεξε συνθέτους υδατάνθρακες όπως:

· καστανό ρύζι, κινόα, γλυκοπατάτα

· βρώμη

· ψωμί ολικής

Επιλέξτε υδατάνθρακες καλής ποιότητας όπως κινόα/ φωτογραφία από pexels 

Επιλέξτε υδατάνθρακες καλής ποιότητας όπως κινόα/ φωτογραφία από pexels 

6. Αύξηση άσκησης

Η αύξηση της δραστηριότητας μέσα στην ημερα βοηθάει στην καύση λίπους. Στόχευσε σε:

· 8.000–10.000 βήματα/ημέρα

· 2–3 προπονήσεις δύναμης την εβδομάδα (σπίτι ή γυμναστήριο)

· Μικρές καθημερινές κινήσεις: σκάλες, πιο συχνό περπάτημα


7. Ενυδάτωση & ύπνος

Δύο υποτιμημένοι παράγοντες:

· 2 λίτρα νερό ημερησίως βοηθούν στη ρύθμιση πείνας/κατακράτησης

· Ύπνος 7–8 ώρες γιατί η έλλειψη ύπνου αυξάνει την όρεξη και τα τσιμπολογήματα


8. Πώς να διαχειριστείς τις πρώτες γιορτινές προκλήσεις

Οι κοινωνικές υποχρεώσεις αρχίζουν από αρχές Δεκεμβρίου:

· Φάε ένα φρούτο  πριν βγεις για να αποφύγεις υπερφαγίες

· Μοιράσου γλυκό ή πιες ένα ποτό αντί για δύο

· Επίλεξε κυρίως πρωτεΐνη και σαλάτα στα τραπέζια


Τελικός στόχος

Δε χρειάζεται τέλεια πειθαρχία, είναι αρκετό να εφαρμόζεις το 80% του πλάνου. Με μικρές καθημερινές αλλαγές, μπορείς να χάσεις 3–4 κιλά μέχρι τα Χριστούγεννα, διατηρώντας ενέργεια και διάθεση.

Θες να δεις κι άλλα tips της Ηλιαλένας Λυσικάτου; 

Μπες στο instagram:

https://www.instagram.com/the_nh_project/

στο site της: 

https://thenhproject.gr/

ή στο tik tok: 

https://www.tiktok.com/@thenhproject.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ
 |
ΗΛΙΑΛΕΝΑ ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ
 |
ΔΙΑΙΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top