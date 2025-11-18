Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Δείτε πώς περνούν τα πρωϊνά τους μάνα και γιος/ βίντεο από Instagram Ιωάννας Τούνη

Μπορεί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Ιωάννας Τούνη να είναι αυξημένες, όμως η επιχειρηματίας και influencer πάντα βρίσκει χρόνο για να περνάει με τον μονάκριβο γιο της Πάρη, ο οποίος ς στις 9 Ιανουαρίου θα γίνει τριών ετών.

Η μαμά Ιωάννα ξυπνάει πρωί πρωί προκειμένου να ετοιμάσει πρωϊνό στον γιο της. Μάλιστα κάθε μέρα του φτιάχνει και κάτι διαφορετικό αλλά πάντα υγιεινό. Ο Πάρης είτε τρώει δημητριακά με γάλα, είτε φρούτα, είτε μπάρες είτε pancakes.

Αυτή τη φορά είπε να του φτιάξει κάτι γλυκό και έτσι ετοίμασε pancakes με βρώμη, τα οποία συνδύασε με μπανάνες, σταγόνες μαύρης σοκολάτας, granola και φυστικοβούρο με σοκολάτα.

Άλλωστε και η Ιωάννα Τούνη προσέχει ιδιαίτερα το σώμα της κάνοντας σε καθημερινή βάση γυμναστική και επιλέγοντας υγιεινές τροφές.

Με αφορμή αυτή την υγιεινή και νόστιμη συνταγή της influencer ψάξαμε και βρήκαμε μία που είχε φτιάξει στο Breakfast@Star ο Aλέξανδρος Διαμαντής.

Ο σεφ είχε δείξει στον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου πώς να ετοιμάσουν , pancakes με αλεσμένη βρώμη η οποία έχει 67,6 θερμίδες στα 100 γραμμάρια.

Μάλιστα αντί για μέλι έβαλε σιρόπι αγαύης και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Aλέξανδρος Διαμαντής

Υλικά της Συνταγής

2 ασπράδια αυγού

1 κρόκος αυγού

2 κ.σ. Γιαούρτι

1 κ.γ. Μπέικιν πάουντερ

1 φλιτζάνι αλεσμένη βρώμη

γάλα αμυγδάλου

2 πρέζας κανέλα

1 πρέζα αλάτι

1 μπανάνα

Εκτέλεση της Συνταγής

Σε ένα μπολ βάζω τα αυγά, με το γάλα τα ανακατεύω και στην συνέχεια προσθέτω όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε να γίνει ένας χυλός.

Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και το απλώνουμε με ένα χαρτί. Έπειτα προσθέτουμε το μείγμα μέσα, μόλις βγάλει πολλές φουσκάλες το γυρνάμε για να ψηθεί και από την απλή πλευρα. Θέλει σύνολο 15-20 λεπτά αναλόγως το πάχος που θέλουμε. Όταν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά το αφαιρούμε και το βάζουμε στο πιάτο. Από πάνω ρίχνουμε την αγαύη, τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς.



