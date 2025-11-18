Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Δείτε μία υγιεινή συνταγή για pancakes βρώμης

STAR.GR
Fitness
Δείτε πώς περνούν τα πρωϊνά τους μάνα και γιος/ βίντεο από Instagram Ιωάννας Τούνη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της Ιωάννας Τούνη να είναι αυξημένες, όμως η επιχειρηματίας και influencer πάντα βρίσκει χρόνο για να περνάει με τον μονάκριβο γιο της Πάρη, ο οποίος ς στις 9 Ιανουαρίου θα γίνει τριών ετών.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη

 

 

Η μαμά Ιωάννα ξυπνάει πρωί πρωί προκειμένου να ετοιμάσει πρωϊνό στον γιο της. Μάλιστα κάθε μέρα του φτιάχνει και κάτι διαφορετικό αλλά πάντα υγιεινό. Ο Πάρης είτε τρώει δημητριακά με γάλα, είτε φρούτα, είτε μπάρες είτε pancakes.

 

 

Αυτή τη φορά είπε να του φτιάξει κάτι γλυκό και έτσι ετοίμασε pancakes με βρώμη, τα οποία συνδύασε με μπανάνες, σταγόνες μαύρης σοκολάτας, granola και φυστικοβούρο με σοκολάτα.

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Άλλωστε και η Ιωάννα Τούνη προσέχει ιδιαίτερα το σώμα της κάνοντας σε καθημερινή βάση γυμναστική και επιλέγοντας υγιεινές τροφές. 

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Με αφορμή αυτή την υγιεινή και νόστιμη συνταγή της influencer ψάξαμε και βρήκαμε μία που είχε φτιάξει στο Breakfast@Star ο Aλέξανδρος  Διαμαντής.

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Ο σεφ είχε δείξει στον Ετεοκλή Παύλου και την Ελένη Χατζίδου πώς να ετοιμάσουν , pancakes με αλεσμένη βρώμη η οποία έχει 67,6 θερμίδες στα 100 γραμμάρια. 

Μάλιστα αντί για μέλι έβαλε σιρόπι αγαύης και το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό.

Aλέξανδρος Διαμαντής 

Aλέξανδρος Διαμαντής 

Υλικά της Συνταγής 

2 ασπράδια αυγού 
1 κρόκος αυγού 
2 κ.σ. Γιαούρτι 
1 κ.γ. Μπέικιν πάουντερ 
1 φλιτζάνι αλεσμένη βρώμη 
γάλα αμυγδάλου 
 2 πρέζας κανέλα 
1 πρέζα αλάτι
1 μπανάνα 

Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της

Εκτέλεση της Συνταγής 

Σε ένα μπολ βάζω τα αυγά, με το γάλα τα ανακατεύω και στην συνέχεια προσθέτω όλα τα υλικά και τα ανακατεύουμε να γίνει ένας χυλός. 
Βάζουμε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και το απλώνουμε με ένα χαρτί. Έπειτα προσθέτουμε το μείγμα μέσα, μόλις βγάλει πολλές φουσκάλες το γυρνάμε για να ψηθεί και από την απλή πλευρα. Θέλει σύνολο 15-20 λεπτά αναλόγως το πάχος που θέλουμε. Όταν πάρει χρώμα και από την άλλη πλευρά το αφαιρούμε και το βάζουμε στο πιάτο. Από πάνω ρίχνουμε την αγαύη, τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς. 


 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
