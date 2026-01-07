Αγρότες:Ανακοινώνεται το πακέτο μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο κι αποζημιώσεις

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, καθώς σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνεται το τελικό πακέτο μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, την ώρα που τα μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία της χώρας και οι αγροτικές κινητοποιήσεις εισέρχονται σε φάση πιθανής κλιμάκωσης.

Λίγο μετά τις 12:00, κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις παρεμβάσεις που αφορούν το αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο κίνησης, τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις.

Πακέτο μέτρων χωρίς διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί μέσα από θεσμικό διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο η απουσία κοινής εκπροσώπησης και η επιλογή των μπλόκων οδήγησαν την κυβέρνηση στο να προχωρήσει μονομερώς.

Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα δεν είναι διαπραγματεύσιμα στις βασικές τους παραμέτρους και θα προχωρήσουν ακόμη και με νομοθετική πρωτοβουλία, εφόσον απαιτηθεί.

Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι οι παρεμβάσεις απευθύνονται στη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών και όχι σε περιορισμένο αριθμό αγροτοσυνδικαλιστών.

Αγροτικό ρεύμα: Χαμηλότερη τιμή για δύο χρόνια

Για το αγροτικό ρεύμα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ανώτατη τιμή στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για χρονικό διάστημα δύο ετών, με παράλληλη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για όσους αγρότες είχαν απωλέσει τη σχετική ρύθμιση.

Πρόκειται για μέτρο που, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ υπήρξαν έντονες επιφυλάξεις από πλευράς ΔΕΗ, λόγω του αυξημένου δημοσιονομικού κόστους.

Αγροτικό πετρέλαιο: Νέα εφαρμογή και απαλλαγή από ΕΦΚ

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στο αγροτικό πετρέλαιο. Δημιουργείται ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας θα υπολογίζεται η πραγματική κατανάλωση κάθε παραγωγού με βάση ιστορικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, το πετρέλαιο θα διατίθεται στην αντλία με αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Παράλληλα, εξετάστηκε η αναθεώρηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα από το 2015, θέμα που παραμένει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα.

Αποζημιώσεις, ΕΛΓΑ και έλεγχοι ελληνοποιήσεων

Το πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ στο 100% για ασφαλισμένες ζημιές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς παρουσιάζεται νέα εφαρμογή ιχνηλάτησης για την καταπολέμηση παράνομων ελληνοποιήσεων, ένα χρόνιο πρόβλημα που πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία και συμπιέζει τις τιμές παραγωγού.

Κινητοποιήσεις και o αστυνομικός σχεδιασμός

Μετά τις ανακοινώσεις, η κυβέρνηση αναμένει τη στάση των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τον αστυνομικό σχεδιασμό, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Εφόσον συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων, η κυβέρνηση δεν αποκλείει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, καθώς τα τρακτέρ και οι ιδιοκτήτες τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.