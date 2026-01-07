Αγρότες:Ανακοινώνεται το πακέτο μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο κι αποζημιώσεις

Λίγο μετά τις 12:00 οι ανακοινώσεις από Χατζηδάκη, Τσιάρα, Παπαστεργίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 11:28 Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
07.01.26 , 11:25 Σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στον Αιγόκερω: Ποια ζώδια θα επηρεαστούν
07.01.26 , 11:02 Ελένη Τσολάκη: Ξεστήνεται το πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
07.01.26 , 10:55 Τσιμιτσέλης: Πρόταση από τον ΣΚΑΪ να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι
07.01.26 , 10:30 Mazda 3: Τα νέα αυτοκίνητα της Ελληνικής αστυνομίας
07.01.26 , 09:52 Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του
07.01.26 , 09:52 Παίκτης ελληνικής ομάδας είπε στη σύντροφό του να μην προκαλεί
07.01.26 , 09:37 Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
07.01.26 , 09:03 Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των μοναχών
07.01.26 , 09:00 Το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος ταχύτητας 2026
07.01.26 , 08:56 Άγιος Ευστράτιος: Ο 35χρονος Δήμαρχος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου
07.01.26 , 08:54 Αγρότες:Ανακοινώνεται το πακέτο μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο κι αποζημιώσεις
07.01.26 , 08:48 Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
07.01.26 , 08:46 Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
07.01.26 , 08:23 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Άγιος Ευστράτιος: Ο 35χρονος Δήμαρχος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Αγρότες: Ανακοινώνεται το πακέτο μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, καθώς σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνεται το τελικό πακέτο μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα, την ώρα που τα μπλόκα παραμένουν σε κομβικά σημεία της χώρας και οι αγροτικές κινητοποιήσεις εισέρχονται σε φάση πιθανής κλιμάκωσης.

Λίγο μετά τις 12:00, κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά τις παρεμβάσεις που αφορούν το αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο κίνησης, τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις.

Πακέτο μέτρων χωρίς διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το πακέτο μέτρων θα μπορούσε να έχει διαμορφωθεί μέσα από θεσμικό διάλογο με τους αγρότες, ωστόσο η απουσία κοινής εκπροσώπησης και η επιλογή των μπλόκων οδήγησαν την κυβέρνηση στο να προχωρήσει μονομερώς.

Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα δεν είναι διαπραγματεύσιμα στις βασικές τους παραμέτρους και θα προχωρήσουν ακόμη και με νομοθετική πρωτοβουλία, εφόσον απαιτηθεί.

Η κυβερνητική γραμμή είναι ότι οι παρεμβάσεις απευθύνονται στη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών και όχι σε περιορισμένο αριθμό αγροτοσυνδικαλιστών.

Αγροτικό ρεύμα: Χαμηλότερη τιμή για δύο χρόνια

Για το αγροτικό ρεύμα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει ανώτατη τιμή στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα για χρονικό διάστημα δύο ετών, με παράλληλη δυνατότητα επανένταξης στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για όσους αγρότες είχαν απωλέσει τη σχετική ρύθμιση.

Πρόκειται για μέτρο που, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ υπήρξαν έντονες επιφυλάξεις από πλευράς ΔΕΗ, λόγω του αυξημένου δημοσιονομικού κόστους.

Αγροτικό πετρέλαιο: Νέα εφαρμογή και απαλλαγή από ΕΦΚ

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στο αγροτικό πετρέλαιο. Δημιουργείται ειδική ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας θα υπολογίζεται η πραγματική κατανάλωση κάθε παραγωγού με βάση ιστορικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, το πετρέλαιο θα διατίθεται στην αντλία με αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Παράλληλα, εξετάστηκε η αναθεώρηση των επιδοτούμενων λίτρων ανά καλλιέργεια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα από το 2015, θέμα που παραμένει ανοιχτό για το επόμενο διάστημα.

Αποζημιώσεις, ΕΛΓΑ και έλεγχοι ελληνοποιήσεων

Το πακέτο περιλαμβάνει επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 160 εκατ. ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ στο 100% για ασφαλισμένες ζημιές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς παρουσιάζεται νέα εφαρμογή ιχνηλάτησης για την καταπολέμηση παράνομων ελληνοποιήσεων, ένα χρόνιο πρόβλημα που πλήττει την ελληνική κτηνοτροφία και συμπιέζει τις τιμές παραγωγού.

Κινητοποιήσεις και o αστυνομικός σχεδιασμός

Μετά τις ανακοινώσεις, η κυβέρνηση αναμένει τη στάση των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται σύσκεψη με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τον αστυνομικό σχεδιασμό, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Εφόσον συνεχιστούν οι αποκλεισμοί δρόμων, η κυβέρνηση δεν αποκλείει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, καθώς τα τρακτέρ και οι ιδιοκτήτες τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top