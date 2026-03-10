«Βουτιά» των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η πρώτη «ανάσα» στις αγορές μετά την έναρξη του πολέμου

Οικονομια
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δραματική πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου από 118 δολάρια το βαρέλι στα 83-84 ευρώ.
  • Η τιμή του φυσικού αερίου μειώθηκε από 65 ευρώ στα 47 ευρώ.
  • Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τον πόλεμο επηρεάζουν τις αγορές καυσίμων.
  • Κρίσιμη η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, με τις ΗΠΑ να στέλνουν πολεμικό πλοίο.
  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξετάζει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Από τα ψηλά, στα χαμηλά βρέθηκαν σήμερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, δίνοντας μια «ανάσα» στις αγορές μετά τη ραγδαία αύξηση των τιμών που είχε προηγηθεί.   

Τιμή πετρελαίου: Ανησυχία για αύξηση πάνω από 80 δολάρια το βαρέλι

Ενδεικτικό είναι ότι οι τιμές πετρελαίου έπεσαν μέσα σε ένα 24ωρο από τα 118 δολάρια το βαρέλι στα 87δολάρια και πλέον η τιμή έχει πέσει στα 83- 84 ευρώ το βαρέλι.

Μεγάλη πτώση στην τιμή πετρελαίου \

Μεγάλη πτώση στην τιμή πετρελαίου 

Αντίστοιχη εικόνα και στο φυσικό αέριο με την τιμή να κάνει «βουτιά» από τα 65 ευρώ στα 47 ευρώ. 

Σημαντική πτώση και στην τιμή του φυσικού αερίου

Σημαντική πτώση και στην τιμή του φυσικού αερίου 
   
Όπως ανέφερε πάντως ο  Γιώργος Παππούς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  δεν υπάρχει λήξη συναγερμού  και δεν μπορούν να αποκλεισθούν εκπλήξεις, όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και οι βομβαρδισμοί πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και διυλιστηρίων στην περιοχή.

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

«Κλειδί τα στενά του Ορμούζ»

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες το σκηνικό μοιάζει με «κινούμενη άμμο» ενώ «κλειδί» για τις εξελίξεις είναι το αν θα κλείσουν οριστικά τα Στενά του Ορμούζ για τα τάνκερ ή αν θα αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοϊα στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να στέλνουν σήμερα πολεμικό πλοίο για να συνοδέψουν δεξαμενόπλοιο.        

Νωρίτερα σήμερα ο  Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε «παράθυρο»  στη χρήση πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα

Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα

