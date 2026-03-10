Τα οκτώ πλωτά «υπερόπλα» που θωρακίζουν την αεράμυνα της Κύπρου

Συνωστισμός πολεμικών πλοίων υπάρχει γύρω από την Κύπρο. Η Μεγαλόνησος έχει μετατραπεί σε φρούριο, καθώς είναι πλήρως θωρακισμένη από οκτώ πλωτά «υπερόπλα».

Το Dragon, το αντιτορπιλικό των Βρετανών, απέπλευσε από το Πόρτσμουθ για την Κύπρο. Θα βρίσκεται ανοιχτά της Μεγαλονήσου σε περίπου 5 μέρες και θα ενισχύσει κι εκείνο την αεράμυνα του νησιού που πραγματικά έχει θωρακιστεί με ότι καλύτερο διαθέτει η Ελλάδα και η Ευρώπη, όπως ανέλυσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star η δημοσιογράφος, Κατερίνα Ρίστα.

Στα ανοιχτά της Κύπρου βρίσκονται:

Οι Ελληνικές Φρεγάτες Κίμων - το αντιαεροπορικό του σύστημα μπορεί να παρακολουθήσει 800 στόχους παράλληλα, ακόμα και σε απόσταση 500 χλμ - και η φρεγάτα Ψαρά που χωρίς χρήση πυρών μπορεί να καθηλώσει drone. Επίσης εκεί βρίσκεται και η φρεγάτα των Γάλλων Languedoc με τα προηγμένα ραντάρ. Στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται η Γερμανική φρεγάτα Westfalen, η οποία λειτουργεί κυρίως για υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Προς την Κύπρο πλέει η ναυαρχίδα του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το αεροπλανοφορό Ντε Γκόλ, αυτήν την ώρα βρίσκεται στα ανοιχτά του Καστελόριζου και το συνοδεύουν πλοία υποστήριξης: Ο «Κολόμβος» των Ισπανών, η «Federico Martinengo» των Ιταλών και η φρεγάτα των Ολλανδών «Evertsen».