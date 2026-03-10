Ο Nick Cave, το Οσκαρ και ο Μπραντ Πιτ!

Η σχέση του Nick Cave με το σινεμά μετρά 40 χρόνια

Ο Nick Cave, Το Οσκαρ Και Ο Μπραντ Πιτ!
Η εβδομάδα που διανύουμε θα τελειώσει την Κυριακή με την απονομή των βραβείων Όσκαρ. Και πολύ πιθανό, ανάμεσα τους νικητές να είναι για 1η φορά και ο Nick Cave!

O Aυστραλός είναι υποψήφιος στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού με το “Train Dreams” από την ομότιτλη ταινία. Τραγούδι που έγραψε μαζί με τον Bryce Dessner των The National.

 

Η στενή σχέση του Nick Cave με τον κινηματογράφο υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Μετά την πρώτη εμφάνισή του με τους Bad Seeds στην εμβληματική σκηνή του Wings of Desire (Φτερά του Έρωτα ) το 1987, ακολούθησαν δεκάδες soundtracks, μικρές εμφανίσεις, σενάρια και παραγωγές.

 


Η ιδιότυπη σχέση με τον Brad Pitt ξεκινά το 1991. Ο νεαρός σούπερ σταρ, άγνωστος ακόμα, είχε πρωταγωνιστήσει στο ανεξάρτητο Johnny Suede και μοιράστηκε μια σκηνή με τον Nick Cave. Αναμφίβολα αξέχαστο είναι το hair style και των δύο…

 

Το 2007 «συναντήθηκαν» εκ νέου, καθώς ο Cave έγραψε το soundtrack, κάνοντας παράλληλα μια σύντομη εμφάνιση ως περιπλανώμενος μουσικός, στο The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.

Ο Nick Cave, το Οσκαρ και ο Μπραντ Πιτ!

Το 2017 έγραψε ξανά μουσική για το War Machine μια πολεμική σάτιρα με τον Pitt πρωταγωνιστή.
Το 2023 μάλιστα, είχαν βρεθεί με τον Pitt στην ίδια έκθεση σε Μουσείο του Τάμπερε στην Φινλανδία, καθώς μοιράζονται παρόμοιο πάθος για την κεραμική και την γλυπτική, εκθέτοντας τα έργα τους.

Nick Cave και Brad Pitt: Μία Δεκαετίες Συνεργασία στον Κινηματογράφο

Το The Proposition του John Hillcoat  (2005) ήταν το πρώτο film score που έγραψε μαζί με τον Ellis, ενώ μαζί με τους «παλιούς» Bad Seeds, Blixa Bargeld, Mick Harvey είχε συνθέσει -και συνυπογράψει το σενάριο- του Ghosts of the Civil Dead (1988) το ντεμπούτο του Hillcoat.
Η συνέχεια της συνεργασίας με τον Hillcoat έχει τα The Road (2009) και το σενάριο του Lawless (2012) με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι.

O μακρύς κατάλογος των soundtrack που έχει συνθέσει μαζί με τον Warren Ellis, τον «αδελφό» του στους Bad Seeds εδώ και χρόνια, περιλαμβάνουν και το The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford σε σκηνοθεσία Andrew Domiik για τον οποίο έγραψαν και τη μουσική στο Blonde με την Άνα Ντε Άρμας.

Η Σπουδαία Καριέρα του Nick Cave στον Κινηματογράφο και τα Soundtracks

Υπάρχουν και αρκετά ντοκιμαντέρ με πρωταγωνιστή τον ίδιο, αλλά το εξαιρετικό 20,000 Days On Earth ξεχωρίζει. Παρουσιάζει τον Nick Cave σε ένα φανταστικό εικοσιτετράωρο από την ζωή του, με τον τίτλο να αντιπροσωπεύει την ακριβή ηλικία του Αυστραλού όταν ξεκίνησαν η ηχογραφήσεις του τελευταίου του τότε δίσκου Push The Sky Away.

BRAD PITT
 |
NICK CAVE
