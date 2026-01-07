Τσιμιτσέλης: Πρόταση από τον ΣΚΑΪ να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι

Το προτιμά από το «Όπου υπάρχει Ελλάδα»;

STAR.GR
Media
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα του Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, το ενδεχόμενο να παρουσιάσει ένα νέο τηλεπαιχνίδι, αλλά και τη σχέση του με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

O ηθοποιός ευχήθηκε τύχη και υγεία για το νέο έτος 2026 που μόλις ξεκίνησε.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δύσκολα θα παντρευτούμε με την Κατερίνα Γερονικολού»

Για το τηλεπαιχνίδι "The Quiz with Balls"

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την παρουσίαση του συγκεκριμένου πρότζεκτ, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί κάτι ακόμα. Ανέφερε ότι το παιχνίδι τού κινεί το ενδιαφέρον, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση. Ακόμα δεν έχουμε πει ότι θα το κάνουμε παρέα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ως παιχνίδι αυτό... θα δούμε αν θα βρίσκομαι εκεί ή όχι».

τσιμιτσέλης

Παράλληλα, εξήγησε πως η ψυχαγωγία τού ταιριάζει περισσότερο από την ενημέρωση: «Σε σχέση με το ενημερωτικό κομμάτι, το ψυχαγωγικό είναι λίγο πιο κοντά σε μένα».

Σχετικά με το αν θα καταφέρει να συνδυάσει την τρέχουσα εκπομπή του με τα γυρίσματα του παιχνιδιού που ακούγεται ότι θα γίνουν εκτός Ελλάδας, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φάνηκε αισιόδοξος λέγοντας: «Καλή πρόθεση να υπάρχει και όλα θα γίνουν. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, θα σου πω και πώς θα τα συνδυάσουμε».

Για την εκπομπή του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και τη σχέση του με το κανάλι

Ο ηθοποιός τόνισε την αφοσίωσή του στην εκπομπή που παρουσιάζει ήδη με τίτλο «Όπου υπάρχει Ελλάδα», περιγράφοντάς την ως μια καθημερινή συνήθεια που λατρεύει: «Η εκπομπή είναι πλέον μια καθημερινή συνήθεια και του κόσμου και δικιά μου... ζω και αναπνέω αυτή τη στιγμή για αυτήν την εκπομπή».

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο σταθμός, δήλωσε πως το να του προτείνουν και δεύτερο εγχείρημα είναι κάτι που τον τιμά ιδιαίτερα:

«Όταν κάνω μία δουλειά και μου προτείνουν και κάτι άλλο ταυτόχρονα να κάνω, πάει να πω ότι πιστεύουν σε μένα. Αυτό για μένα είναι πολύ τιμητικό».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το αν η εκπομπή του πρόκειται να μεταφερθεί στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία τέτοια ενημέρωση: «Ειλικρινά αυτό δεν το ξέρω καθόλου. Δεν το ξέρω, δεν το έχω συζητήσει».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
