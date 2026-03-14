Eurovision 2026: Ο Φωκάς Ευαγγελινός για τη σκηνική εμφάνιση του Akylas

Στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ έκανε δηλώσεις ο Φωκάς Ευαγγελινός το πρωί του Σαββάτου 14/3.

Ο ίδιος, μίλησε για τον Akylas και τα σχέδια για τη σκηνική εμφάνιση στην Eurovision 2026, ενώ αναφέρθηκε φυσικά και στον Γιώργο Μαρίνο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο showman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

«Ο Akylas είναι ένα πλάσμα χαρισματικό. Τον αγαπώ σαν τον μικρό μου αδερφό που θέλω να προστατεύσω. Η ιδέα μας έχει τελειώσει. Στείλαμε όλη την πρόβα, με κάθε λεπτομέρεια και τώρα θα μπούμε στην λεπτομέρεια την πρακτική. Αξίζει να τον στηρίξουμε, γιατί είναι κάτι διαφορετικό που στέλνει η Ελλάδα. Ένα παιδί που τραγουδούσε στην Ερμού και τώρα τον ξέρει όλη η Ευρώπη», είπε για τον καλλιτέχνη.

«Δεν πειράζω τον χαρακτήρα, το στιλ videogame δηλαδή, αλλά τη διαδρομή και το ταξίδι στην σκηνή της Eurovision... Πιστεύω θα είναι μαγικό. Θέλω να νικήσουμε. Όλη η ομάδα έχει κάνει το καλύτερο. Πιστεύω σε αυτό που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα εκπλήξουμε, πιστεύω στον Akyla και σε όλη την ομάδα», ανέφερε για την εμφάνισή του επί σκηνής.

«Με τιμάει που η ΕΡΤ με επιλέγει να σκηνοθετώ τις εμφανίσεις μας στην Eurovision και αυτός είναι ένας παράπανω λόγος, οι άνθρωποι που με εμπιστεύονται και με τιμούν να κάνω το καλύτερο και για αυτούς», τόνισε ο Φωκάς Ευαγγελινός και στη συνέχεια, μίλησε για τον Γιώργο Μαρίνο: «Αισθάνομαι ευλογημένος γιατί δούλευα με τον Γιώργο Μαρίνο. Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσεις το μέγεθος αυτού του ανθρώπου».