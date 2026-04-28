Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Για πρώτη φορά νονά - Θα βαφτίσει το ανιψάκι της!

Οι τρυφερές αναρτήσεις της ευτυχισμένης θείας

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θα γίνει νονά για πρώτη φορά, βαφτίζοντας την κόρη της αδερφής της, Ειρήνης.
  • Η βάφτιση θα γίνει τους επόμενους μήνες, καθώς η Ειρήνη περιμένει το πρώτο της παιδί.
  • Η Καληφώνη έλαβε δώρο μια κούπα με το μήνυμα "Νονά, σε αγαπώ" και μια κάρτα με ευχές.
  • Η Γαρυφαλλιά έχει μιλήσει για τη ζωή της σε πολυμελή οικογένεια και τη σχέση της με τα αδέλφια της.
  • Αναμένει να δώσει το όνομα της ανιψούλας κατά τη βάφτιση, κατόπιν παράκλησης της αδερφής της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ανακοίνωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά νονά, καθώς η αδερφή της Ειρήνη περιμένει το πρώτο της παιδί. Το μοντέλο, Influencer κι επιχειρηματίας ανέφερε ότι η Ειρήνη της ζήτησε να βαφτίσει την κορούλα της, η οποία θα γεννηθεί τους επόμενους μήνες.

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη

Η Ελληνίδα καλλονή αποκάλυψε ότι έλαβε ως δώρο μια κούπα με το μήνυμα «Νονά, σε αγαπώ». Μαζί της δόθηκε και μια κάρτα που έγραφε «Μακάρι να σου μοιάσει έστω και λίγο, και να καταφέρει τα πάντα μόνη της! Εκτός από θεία της, θέλουμε να γίνεις και νονά της. Σε αγαπάμε πολύ». Με αυτόν τον τρόπο η αδερφή της τής ζήτησε να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

Οι αναρτήσεις της θείας και... νονάς Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Η Influencer έχει μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της σε πολυμελή οικογένεια. Σε συζήτηση με τον vidcaster Ανέστη Ευαγγελόπουλο είχε αναφέρει «Είναι λίγο δύσκολο να είσαι με όλα σου τα αδέρφια κοντά. Επειδή είμαστε επτά κορίτσια, είμαστε πολύ δεμένα μεταξύ μας. Τα αρνητικά μίας μεγάλης οικογένειας είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις την προσοχή που θα έπαιρνες αν ήσασταν λιγότερα αδέρφια. Όταν έφυγα από το σπίτι και πήγα να μείνω μόνη μου, μου στοίχισε γιατί είδα ότι δεν μπορώ να περάσω καλά, συμπεριφερόμουν πάντα ως μεγαλύτερη γιατί είχα αναλάβει τον ρόλο της μαμάς από μικρή, ως μεγαλύτερη αδερφή».

Η αδερφή της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, Ειρήνη

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε περιγράψει την καθημερινότητα στο σπίτι με τα αδέρφια της δηλώνοντας «Είμαστε συνολικά 10 αδέλφια. Οπότε το ένα μεγάλωνε το άλλο. Εγώ ήμουν 4η στη σειρά, μοιραζόμουν το δωμάτιο με την αδερφή μου τη Βάσω, πρόσεχα τα μικρότερα και έκανα τα ΣΚ τις δουλειές του σπιτιού. Ήταν υπέροχη εμπειρία. Δεν ένιωσα ποτέ μου μοναξιά. Το μόνο που στερήθηκα ήταν το να έχω την προσοχή των γονιών μου. Γιατί πάντοτε υπήρχε ένα μικρότερο που τους είχε ανάγκη».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Χρήστου Μάστορα

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναμένει πλέον τη γέννηση της ανιψούλας της, στην οποία θα δώσει και το όνομα κατά τη βάφτιση μετά από παράκληση της αδερφής της.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΗΦΩΝΗ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
