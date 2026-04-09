Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη

Την πασχαλινή ανάπαυλα από τις εμφανίσεις του με τον Αντώνη Ρέμο στο Nox εκμεταλλεύτηκε ο Χρήστος Μάστορας, προκειμένου να περάσει στιγμές χαλάρωσης με την αγαπημένη του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με την οποία διατηρεί σχέση σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Την αποκάλυψη έκανε το γνωστό μοντέλο, influencer κι επιχειρηματίας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από το ταξίδι τους, όπως τη βαλίτσα, την εντυπωσιακή θέα από το κατάλυμα που επέλεξαν, αλλά και τις βόλτες τους στην περιοχή.

Η σύντροφος του τραγουδιστή δεν σταματά τα τελευταία 24ωρα να μοιράζεται φωτογραφίες από τις ανοιξιάτικες διακοπές τους. Ορισμένες από αυτές, μάλιστα, «πρόδωσαν» την τοποθεσία, παρότι δεν είχε προσθέσει την τοποθεσία στα stories της. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι επέλεξε το Λιμένι για να «γεμίσει» μπαταρίες και να ανανεωθεί.

Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Ερωτευμένοι στη Μάνη

Ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, απόλαυσαν τη θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, αλλά και μια λαχταριστή μακαρονάδα δίπλα στο κύμα. Επιπλέον, εκμεταλλεύτηκαν τις καλές καιρικές συνθήκες για να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές για φέτος.

Πρώτο μπάνιο για τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Χρήστος Μάστορας θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του με τον Αντώνη Ρέμο, οι οποίες πήραν παράταση έως τις 26 Απριλίου. Παράλληλα, εργάζεται εντατικά για την ολοκλήρωση του πρώτου προσωπικού του άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του έτους.

Τα σχέδιά του, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί, καθώς τον Μάιο ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη του διεθνή περιοδεία, ταξιδεύοντας με το συγκρότημά του, τις Μέλισσες, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία.

 

