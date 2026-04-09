Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»

Εύθραυστη εκεχειρία – Κρανίου τόπος ο Λίβανος

09.04.26 , 09:13 Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»
09.04.26 , 09:10 Προβλήματα με το Fuel Pass: Πότε πρέπει να πάτε στα ΚΕΠ
09.04.26 , 09:03 Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…»
09.04.26 , 08:43 Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
09.04.26 , 08:34 Χρήστος Μάστορας - Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Πασχαλινή απόδραση στη Μάνη
09.04.26 , 08:22 Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»
09.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Aπριλίου
08.04.26 , 23:53 Ευγενία Σαμαρά: Πάσχα στην Ισλανδία – Οι εικόνες που μαγεύουν
08.04.26 , 23:45 MasterChef: Ποιος κατάφερε να κερδίσει τη λευκή ποδιά;
08.04.26 , 23:34 Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων
08.04.26 , 23:32 Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
08.04.26 , 23:05 Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
08.04.26 , 23:02 Δημήτρης Μελάς στο Star: «Η όχληση από τα πολιτικά πρόσωπα ήταν συχνή»
08.04.26 , 22:52 Σε ετοιμότητα η αποστολή που θα φέρει το Άγιο Φως στην Αθήνα
08.04.26 , 22:37 Στην εντατική με μηνιγγίτιδα 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νηστίσιμο και light γεύμα για την Μεγάλη Εβδομάδα
Βανδή: «Τι θες να μου πετάξεις; Το κινητό; Η μάνα σου το πλήρωσε ε;»
Μarket pass: Νωρίτερα η πληρωμή - Ποιοι είναι δικαιούχοι
Πάσχα στην Πάτμο για την Μπαλατσινού: Το παραδοσιακό φαγητό που απόλαυσε!
Δανδουλάκη για Μαρινέλλα: Όταν ακούω τραγούδια της, τα κλείνω. Δεν είμαι...
Παπαδημητρίου: «Τα παιδιά δεν είχαν γνωρίσει σύντροφό μου, ήταν αγκάθι»
Ευγενία Σαμαρά: Πάσχα στην Ισλανδία – Οι εικόνες που μαγεύουν
Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα
Καιρός Πάσχα: Οι 12 περιοχές που θα κάνουν βροχερή Ανάσταση
Ο Γιώργος πρωτοτυπεί ξανά: Έφτιαξε τούρτα για τα 10 χρόνια MasterChef!
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας με το Ιράν, θα ξεκινήσει στρατιωτική δράση.
  • Το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, με 254 νεκρούς μέχρι στιγμής.
  • Η Χεζμπολάχ καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
  • Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Α. Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θέτουν σε κίνδυνο την εκεχειρία στην περιοχή.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε εναλλακτικές διαδρομές για πλοία στα Στενά του Ορμούζ λόγω πιθανών κινδύνων.

Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εκτόξευσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως αν δεν τηρηθεί πλήρως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός «θα ξεκινήσει το πιστολίδι». Ιράν και Χεζμπολάχ κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι παραβίασαν τη συμφωνία μετά από την σφοδρότερη έως τώρα επίθεση που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ εναντίον του Λιβάνου, μετατρέποντάς τον σε κρανίου τόπο. 

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η συμφωνία, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αποκάλεσε επίσης το Ιράν «υποβαθμισμένο εχθρό» και σημείωσε πως ο αμερικανικός στρατός «ξεκουράζεται» μέχρι την επόμενη κατάκτηση των ΗΠΑ. 

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου – κανένα πυρηνικό όπλο και, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα και πάλι μέσω Truth Social, άφησε αιχμές για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ καθώς δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν τους χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου», έγραψε.

Λίβανος: Οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί από την έναρξη του πολέμου

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους και αιματηρότερους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ σταμάτησε τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. Με βάση τον νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, οι νεκροί ανέρχονται σήμερα σε 254.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA, το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίς το πρωί τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Από πλήγμα στη Σιδώνα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22.

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε άλλο ένα πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χεζμπολάχ. 

Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ ισχυριζόμενη ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

«Η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε ότι αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - επομένως την τηρήσαμε, όμως το Ισραήλ, όπως συνήθως, την παραβίασε και διέπραξε σφαγές σε όλον τον Λίβανο» είπε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μουσάουι. Άλλος βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλα, είπε στο Reuters ότι τα ισραηλινά πλήγματα ήταν μια «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και ότι αν συνεχιστούν θα υπάρχουν συνέπειες «για τη συμφωνία συνολικά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός με την οποία σταματά ο πόλεμος στο Ιράν, δεν ισχύει για τον Λίβανο, υποσχόμενος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας και ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τον Λίβανο. 

Από την πλευρά του και ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις και αποτελεί βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ. 

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς  απάντησε πως εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει αν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου. 

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας, είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς.

Τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο καταδίκασε και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Α. Γκουτέρες, τονίζοντας ότι εγείρουν σοβαρό κίνδυνο για την κατάπαυση του πυρός.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε δύο εναλλακτικές διαδρομές για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ  θα πρέπει να ακολουθούν δύο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

 

 

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

