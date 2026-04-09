Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία εκεχειρίας, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»

Νέες απειλές εναντίον του Ιράν εκτόξευσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως αν δεν τηρηθεί πλήρως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός «θα ξεκινήσει το πιστολίδι». Ιράν και Χεζμπολάχ κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι παραβίασαν τη συμφωνία μετά από την σφοδρότερη έως τώρα επίθεση που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ εναντίον του Λιβάνου, μετατρέποντάς τον σε κρανίου τόπο.

«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί η συμφωνία, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αποκάλεσε επίσης το Ιράν «υποβαθμισμένο εχθρό» και σημείωσε πως ο αμερικανικός στρατός «ξεκουράζεται» μέχρι την επόμενη κατάκτηση των ΗΠΑ.

«Όλα τα πλοία, τα αεροσκάφη και το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ, με επιπλέον πυρομαχικά, όπλα και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για τη θανατηφόρα δίωξη και καταστροφή ενός ήδη ουσιαστικά υποβαθμισμένου εχθρού, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρι να τηρηθεί πλήρως η πραγματική συμφωνία που επιτεύχθηκε.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε ξεκινά το πιστολίδι, μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ό,τι έχει δει ποτέ κανείς πριν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρά όλη την ψεύτικη ρητορική περί του αντιθέτου – κανένα πυρηνικό όπλο και, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά και ασφαλή. Εν τω μεταξύ, ο μεγάλος Στρατός μας φορτώνεται και ξεκουράζεται, ανυπομονώντας, στην πραγματικότητα, για την επόμενη κατάκτησή του. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα και πάλι μέσω Truth Social, άφησε αιχμές για τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ καθώς δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση για τη διάνοιξη των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε και δεν θα είναι εκεί αν τους χρειαστούμε ξανά. Θυμηθείτε τη Γροιλανδία, αυτό το μεγάλο κακοδιοικούμενο κομμάτι πάγου», έγραψε.

Λίβανος: Οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί από την έναρξη του πολέμου

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε τους σφοδρότερους και αιματηρότερους βομβαρδισμούς του στον Λίβανο από την έναρξη του πολέμου παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ σταμάτησε τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών στον Λίβανο, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Συνεχείς εκρήξεις συγκλόνισαν τη Βηρυτό και πυκνοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό της πόλης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπήκαν στο στόχαστρο περισσότερα από 100 διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. Με βάση τον νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, οι νεκροί ανέρχονται σήμερα σε 254.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο NNA, το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίς το πρωί τον νότιο Λίβανο και ένα κτίριο κοντά σε νοσοκομείο, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι. Από πλήγμα στη Σιδώνα σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 22.

Νωρίς το βράδυ σημειώθηκε άλλο ένα πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ καταδίκασε τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ ισχυριζόμενη ότι η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει «το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά της να αντισταθεί στην κατοχή και να απαντήσει στην επιθετικότητά του».

«Η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε ότι αποτελεί μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός - επομένως την τηρήσαμε, όμως το Ισραήλ, όπως συνήθως, την παραβίασε και διέπραξε σφαγές σε όλον τον Λίβανο» είπε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μουσάουι. Άλλος βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλα, είπε στο Reuters ότι τα ισραηλινά πλήγματα ήταν μια «σοβαρή παραβίαση της εκεχειρίας» και ότι αν συνεχιστούν θα υπάρχουν συνέπειες «για τη συμφωνία συνολικά».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η κατάπαυση του πυρός με την οποία σταματά ο πόλεμος στο Ιράν, δεν ισχύει για τον Λίβανο, υποσχόμενος ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, ο οποίος μεσολάβησε για την επίτευξη συμφωνίας και ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τον Λίβανο.

Από την πλευρά του και ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις και αποτελεί βάση της εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς απάντησε πως εναπόκειται στην ιρανική ηγεσία να αποφασίσει αν θέλει η εκεχειρία να καταρρεύσει εξαιτίας του Λιβάνου.

«Αν το Ιράν θέλει να καταρρεύσει αυτή η διαπραγμάτευση εξαιτίας των συγκρούσεων στον Λίβανο (…) ενώ οι ΗΠΑ ουδέποτε δήλωσαν ότι αυτές αποτελούσαν μέρος της εκεχειρίας, είναι δική τους επιλογή. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ανόητο, αλλά είναι δική τους επιλογή», είπε ο Βανς.

Τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο καταδίκασε και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Α. Γκουτέρες, τονίζοντας ότι εγείρουν σοβαρό κίνδυνο για την κατάπαυση του πυρός.

«Η συνέχιση της στρατιωτικής δραστηριότητας στον Λίβανο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός και τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να υπάρξει διαρκής και συνολική ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», τονίζεται στο κείμενο, που καλεί να τερματιστούν αμέσως οι εχθροπραξίες.

Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανακοίνωσε δύο εναλλακτικές διαδρομές για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε σήμερα ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δύο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.

Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) has published a statement announcing alternative routes for commercial vessels traveling through the Strait of Hormuz, in order to avoid sea mines deployed during the war with Israel and the United States. “All ships intending to… pic.twitter.com/Vxjlkyzvgl — OSINTdefender (@sentdefender) April 9, 2026

«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, τα πλοία πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στα Στενά του Ορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.

Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.