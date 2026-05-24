Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»

Τα δημοσιεύματα κι η αποκάλυψη για τις κρίσεις στη σχέση τους

24.05.26 , 17:04 Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Ράντου αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που διαρκεί 32 χρόνια.
  • Εξέφρασε ότι οι κρίσεις στη σχέση τους έχουν συμβεί τρεις φορές, αλλά το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο.
  • Τα δημοσιεύματα για χωρισμούς τους βοήθησαν να δημιουργήσουν μια πιο θολή εικόνα για τη σχέση τους.
  • Η Ράντου μίλησε για την προσωπική της ζωή και την εμπειρία της με την άνοια της μητέρας της.
  • Η παράσταση της συνδέεται με τον φόβο της απώλειας της μητέρας της λόγω της ασθένειας.

Η Ελένη Ράντου μίλησε για τον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τις κρίσεις που πέρασαν, τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν κατά διαστήματα να χωρίζουν, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Τετ α Τετ του Τάσου Τρύφωνος.

Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη

Η ηθοποιός ανέφερε ότι εκείνη κι ο τραγουδιστής συμπληρώνουν 32 χρόνια κοινής πορείας κι ότι οι φήμες για αναταράξεις στη σχέση τους, όπως είπε, λειτούργησαν τελικά θετικά για το ζευγάρι.

Ελένη Ράντου για Βασίλη Παπακωνσταντίνου: «Μας χώριζαν κάθε τρείς μήνες»

Οι κρίσεις στον γάμο και τα δημοσιεύματα

Η Ελένη Ράντου αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν. Όπως είπε, οι δυο τους ξεπέρασαν τις κρίσεις και έμειναν μαζί, δίπλα στο παιδί τους.

Ελένη Ράντου: Γιόρτασε τα 60 με 3 τούρτες και τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς παρουσίαζαν το ζευγάρι να χωρίζει, δήλωσε: «Χωρίς να το ξέρουνε, μας έκαναν ένα καλό. Μας χωρίζανε κάθε τρεις μήνες. Αυτό έφτιαξε μια θολή εικόνα για το αν είμαστε μαζί ή όχι. Χωρίς να το θέλουνε, γιατί μάλλον το σκάνδαλο ψάχνανε, μας δημιουργήσαν δύο ανεξάρτητες ιστορίες… Ήταν πολύ εύκολο ως γυναίκα και ως νεότερη να κολλήσω πάνω στην ιστορία του Βασίλη και να είμαι κάπου δίπλα κολλημένη εκεί. Αλλά πάντα είναι ένας τεράστιος μύθος. Κι όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο».

Στη συνέντευξη σημείωσε επίσης ότι τόσο η ίδια όσο κι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

Η συζήτηση πέρασε και στην προσωπική της ζωή, με την Ελένη Ράντου να μιλά για τη μητέρα της και την άνοια. Όπως είπε, η παράστασή της έχει συνδεθεί βαθιά με αυτή την εμπειρία.

Ελένη Ράντου: «Αναμετριέμαι με τον φόβο μήπως τελικά δεν ξέρω την κόρη μου»

«Είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος. Η παράσταση αυτή είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος και μια μεγάλη αγάπη. Επειδή πια η μητέρα μου, μετά από δέκα χρόνια με αυτήν την ασθένεια της άνοιας, έχει κάνει έναν πολύ μεγάλο κύκλο… Με τρομάζει αν θα μπορώ να το παίζω, στο ενδεχόμενο του να έχει φύγει. Εκεί νομίζω ότι θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε.

