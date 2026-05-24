Η Ελένη Ράντου μίλησε για τον γάμο της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τις κρίσεις που πέρασαν, τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν κατά διαστήματα να χωρίζουν, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Τετ α Τετ του Τάσου Τρύφωνος.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι εκείνη κι ο τραγουδιστής συμπληρώνουν 32 χρόνια κοινής πορείας κι ότι οι φήμες για αναταράξεις στη σχέση τους, όπως είπε, λειτούργησαν τελικά θετικά για το ζευγάρι.

Οι κρίσεις στον γάμο και τα δημοσιεύματα

Η Ελένη Ράντου αποκάλυψε ότι ο γάμος της με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου δοκιμάστηκε σοβαρά τρεις φορές στο παρελθόν. Όπως είπε, οι δυο τους ξεπέρασαν τις κρίσεις και έμειναν μαζί, δίπλα στο παιδί τους.

Για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς παρουσίαζαν το ζευγάρι να χωρίζει, δήλωσε: «Χωρίς να το ξέρουνε, μας έκαναν ένα καλό. Μας χωρίζανε κάθε τρεις μήνες. Αυτό έφτιαξε μια θολή εικόνα για το αν είμαστε μαζί ή όχι. Χωρίς να το θέλουνε, γιατί μάλλον το σκάνδαλο ψάχνανε, μας δημιουργήσαν δύο ανεξάρτητες ιστορίες… Ήταν πολύ εύκολο ως γυναίκα και ως νεότερη να κολλήσω πάνω στην ιστορία του Βασίλη και να είμαι κάπου δίπλα κολλημένη εκεί. Αλλά πάντα είναι ένας τεράστιος μύθος. Κι όσο λατρεία μπορεί να έχεις σε έναν μύθο, τόσο δύσκολο είναι να ζεις με έναν μύθο».

Στη συνέντευξη σημείωσε επίσης ότι τόσο η ίδια όσο κι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου έχουν πει ελάχιστα ψέματα ο ένας στον άλλο.

Η συζήτηση πέρασε και στην προσωπική της ζωή, με την Ελένη Ράντου να μιλά για τη μητέρα της και την άνοια. Όπως είπε, η παράστασή της έχει συνδεθεί βαθιά με αυτή την εμπειρία.

«Είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος. Η παράσταση αυτή είναι ο μεγαλύτερός μου φόβος και μια μεγάλη αγάπη. Επειδή πια η μητέρα μου, μετά από δέκα χρόνια με αυτήν την ασθένεια της άνοιας, έχει κάνει έναν πολύ μεγάλο κύκλο… Με τρομάζει αν θα μπορώ να το παίζω, στο ενδεχόμενο του να έχει φύγει. Εκεί νομίζω ότι θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε.

