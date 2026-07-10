Η Hyundai Motor Company και το Μουσείο FIFA παρουσιάζουν το FIFA Museum Presented by Hyundai στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης με κεντρικό θέμα την έκθεση «Legacies of Champions» τιμώντας την κληρονομιά του FIFA World Cup 2026™ και εμπνέοντας παράλληλα τις μελλοντικές γενιές παικτών και φιλάθλων.Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό με δωρεάν είσοδο έως και τις 19 Ιουλίου 2026, προσκαλώντας τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, οικογένειες και παιδιά από όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του διεθνούς ποδοσφαίρου.



Η έκθεση «Legacies of Champions» ανατρέχει σε σχεδόν έναν αιώνα ποδοσφαιρικής ιστορίας, εξετάζοντας πώς κάθε FIFA World Cup™ έχει διαμορφώσει το παγκόσμιο παιχνίδι και έχει εμπνεύσει εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως. Με ειδικές παρουσιάσεις από κάθε διοργάνωση από το 1930, η έκθεση συγκεντρώνει αυθεντικά αντικείμενα, εμβληματικές στιγμές, θρυλικές ομάδες και αξέχαστους παίκτες που καθορίζουν τη διαχρονική κληρονομιά της διοργάνωσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επιμελώς επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα που τιμούν τους πρωταθλητές, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από την εξέλιξη του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο και την πολιτιστική του επίδραση στις γενιές.

Παράλληλα τιμά τις νικήτριες ομάδες και τις καθοριστικές στιγμές θριάμβου αλλά και απογοήτευσης που διαμόρφωσαν τη διαχρονική κληρονομιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθώς η διοργάνωση προετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιό της, μια νέα γενιά θα τη ζήσει για πρώτη φορά, προσθέτοντας νέες αναμνήσεις σε μια ιστορία που συνεχίζεται.Στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026™, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις καινοτομίες της, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων ρομποτικών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από τη Boston Dynamics.