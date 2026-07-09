Ένα στιγμιότυπο που έκανε τον γύρο των social media ήταν αρκετό για να προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που αγαπούν την Άβα Γαλανοπούλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός εμφανίστηκε σε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη 8 Ιουλίου ο καρδιολόγος Στρατής Παναγάκος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Στην εικόνα οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί στους χώρους του νοσοκομείου, με τον γιατρό να γράφει στη λεζάντα: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC».

Ωστόσο, η ανάρτηση δεν συνοδεύτηκε από κάποια εξήγηση για τον λόγο της παρουσίας της ηθοποιού στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα πολλοί διαδικτυακοί φίλοι της να εκφράσουν την αγωνία τους και να στείλουν τις ευχές τους για γρήγορη ανάρρωση.

Στη φωτογραφία διακρίνεται και ένα μικρό επίθεμα στο χέρι της Άβας Γαλανοπούλου, γεγονός που οδήγησε αρκετούς να υποθέσουν πως ενδεχομένως υποβλήθηκε σε κάποια εξέταση. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση για την υγεία της.

Η ηθοποιός, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα μέσα από τις επιτυχημένες τηλεοπτικές της εμφανίσεις, συνεχίζει να δέχεται τη στήριξη και την αγάπη του κοινού της, που εύχεται όλα να είναι καλά.