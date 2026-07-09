Ελένη Τσολάκη: Στιγμές ευτυχίας με την κόρη της στην παιδική χαρά

Το τρυφερό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η παρουσιάστρια

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Celebrities & Gossip Νεα
Η εξομολόγηση της Ελένης Τσολάκη για τη μητρότητα - Απόσπασμα από συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ / Βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Τσολάκη βάφτισε την κόρη της, Μαρία, στο Λαγονήσι, με την παρουσία συγγενών και φίλων.
  • Η παρουσιάστρια αφοσιώνεται πλήρως στη μητρότητα, αποδεικνύοντας ότι είναι η προτεραιότητά της.
  • Η Μαρία γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2025 και οι δυο τους περνούν πολλές ώρες μαζί.
  • Μοιράστηκε στιγμές ευτυχίας από την επίσκεψή τους σε παιδική χαρά μέσω Instagram.
  • Η Τσολάκη αναγνωρίζει ότι ο πιο σημαντικός ρόλος της είναι αυτός της μητέρας.

Το δεύτερο καλοκαίρι της ως μητέρα περνά η Ελένη Τσολάκη, η οποία το Σάββατο 27 Ιουνίου βάφτισε στο Λαγονήσι τη μονάκριβη κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παύλο Πετρουλάκη, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς, φίλους και πρώην συνεργάτες.

Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη

Η παρουσιάστρια έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή της κόρης της, Μαρίας, αποδεικνύοντας ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής της, η μητρότητα είναι πάνω απ' όλα.

Η νέα καθημερινότητα της γλυκιάς μανούλας περιλαμβάνει ατελείωτες ώρες με τη μικρή Μαρία, που ήρθε στον κόσμο στις 27 Μαρτίου 2025.

Οι δυο τους επισκέφτηκαν πρόσφατα μια παιδική χαρά, με την Ελένη Τσολάκη να μοιράζεται ένα σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Καθισμένες στο γρασίδι, έζησαν μοναδικές στιγμές που δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτα στον κόσμο. Η παρουσιάστρια βλέπει την κορούλα της και «λιώνει», γεγονός που αποτυπώνεται στο γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα βλέμμα της. Παρ' όλα αυτά, την παράσταση έκλεψαν τα χρωματιστά ρουχαλάκια της μικρούλας.

 

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Με το τηλεοπτικό της μέλλον να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, η Ελένη Τσολάκη αποδεικνύει ότι ο πιο σπουδαίος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας.

 

 

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