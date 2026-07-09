Η εξομολόγηση της Ελένης Τσολάκη για τη μητρότητα - Απόσπασμα από συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ / Βίντεο Happy Day

Το δεύτερο καλοκαίρι της ως μητέρα περνά η Ελένη Τσολάκη, η οποία το Σάββατο 27 Ιουνίου βάφτισε στο Λαγονήσι τη μονάκριβη κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον Παύλο Πετρουλάκη, έχοντας στο πλευρό της συγγενείς, φίλους και πρώην συνεργάτες.

Η παρουσιάστρια έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή της κόρης της, Μαρίας, αποδεικνύοντας ότι, σε αυτή τη φάση της ζωής της, η μητρότητα είναι πάνω απ' όλα.

Η νέα καθημερινότητα της γλυκιάς μανούλας περιλαμβάνει ατελείωτες ώρες με τη μικρή Μαρία, που ήρθε στον κόσμο στις 27 Μαρτίου 2025.

Οι δυο τους επισκέφτηκαν πρόσφατα μια παιδική χαρά, με την Ελένη Τσολάκη να μοιράζεται ένα σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Καθισμένες στο γρασίδι, έζησαν μοναδικές στιγμές που δεν μπορούν να συγκριθούν με τίποτα στον κόσμο. Η παρουσιάστρια βλέπει την κορούλα της και «λιώνει», γεγονός που αποτυπώνεται στο γεμάτο αγάπη και τρυφερότητα βλέμμα της. Παρ' όλα αυτά, την παράσταση έκλεψαν τα χρωματιστά ρουχαλάκια της μικρούλας.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

Με το τηλεοπτικό της μέλλον να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, η Ελένη Τσολάκη αποδεικνύει ότι ο πιο σπουδαίος ρόλος της ζωής της είναι αυτός της μητέρας.