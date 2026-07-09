Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα εκτεταμένων επιδρομών σε στρατιωτικές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο και νέες προειδοποιήσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση έχει σημάνει συναγερμό στις χώρες της περιοχής, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ προκαλεί νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

ΗΠΑ: 90 νέα πλήγματα σε στρατιωτικές υποδομές του Ιράν

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 στρατιωτικούς στόχους στο τελευταίο κύμα επιχειρήσεων, μόλις ένα 24ωρο μετά την προηγούμενη σειρά επιδρομών, κατά την οποία είχαν πληγεί ακόμη 80 στόχοι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, μέσα παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι στόχος των επιχειρήσεων ήταν η περαιτέρω αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και πολιτικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αντίποινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

ویدیوی دریافتی: '#چابهار، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۳۰'

لحظاتی پس از حمله آمریکا#Iran pic.twitter.com/nrH9XZtr56 — Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, χρησιμοποιήθηκαν drones και πύραυλοι με στόχο τις βάσεις Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και τις βάσεις Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν.

Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Breaking: India-backed Chabahar Port in Iran is hit by U.S. military strikes pic.twitter.com/5TCvfhzDZ0 — Shashank Mattoo (@MattooShashank) July 9, 2026

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αναχαιτίσεις εισερχόμενων drones και πυραύλων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για σημαντικές ζημιές στις χώρες του Κόλπου.

Τραμπ: «Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα απαντάμε είκοσι φορές πιο δυνατά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, αποκάλυψε ότι το Ιράν επιχείρησε να έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκοντας συμφωνία.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία. Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω Truth Social, είχε προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η απάντηση των ΗΠΑ θα είναι ακόμη πιο σκληρή.

«Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», τόνισε, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός ότι δήλωσε πως η προσωρινή κατάπαυση του πυρός έχει πλέον τερματιστεί.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η εκεχειρία «τουλάχιστον προσωρινά έχει πάψει να ισχύει», υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Νεκρός πυροσβέστης και εκρήξεις σε λιμάνια του Ιράν

Οι αμερικανικές επιθέσεις προκάλεσαν νέες καταστροφές σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

🚨 JUST IN:



Reports claim U.S. strikes have hit targets in Bushehr, Iran. The extent of the damage remains unclear. pic.twitter.com/YcdSIwItos — MiddleEast Live (@MeLive007) July 9, 2026

Στο Ιράνσαχρ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του όταν επλήγησαν εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και ο μετεωρολογικός σταθμός της πόλης.

Παράλληλα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, ενώ αναφέρθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν επίσης ότι αμερικανικός πύραυλος έπληξε γέφυρα στην επαρχία Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι «συντριπτική».

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, διεμήνυσε ότι η ομαλή λειτουργία του στρατηγικού περάσματος θα αποκατασταθεί μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

«Η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός δεν θα παραμείνει χωρίς κόστος. Αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η δήλωση ενισχύει τους φόβους της διεθνούς κοινότητας ότι η αντιπαράθεση μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη ναυσιπλοΐα και το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άνοδο περίπου 1%, αγγίζοντας τα 78,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε στα 74,26 δολάρια.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι όσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τόσο περιορίζονται οι πιθανότητες άμεσης αποκλιμάκωσης της κρίσης.