Στο Παλάτι των Βερσαλλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ επικύρωσε δημόσια τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για την αποκλιμάκωση της κρίσης και τα επόμενα βήματα γύρω από τις κυρώσεις και το πυρηνικό πρόγραμμα.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν εμφανίσθηκε να επικυρώνει επίσης εξ αποστάσεως το μνημόνιο από την πλευρά της Τεχεράνης, που δε φαίνεται να αντιμετωπίζει με τον ίδιο ενθουσιασμό τη συμφωνία.

Η παράλληλη επικύρωση από την Τεχεράνη της συμφωνίας Ιράν - ΗΠΑ

«Υπέγραψαν το κείμενο αυτού του μνημονίου ψηφιακά και εξ αποστάσεως μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας δήλωσε ότι το κείμενο υπογραμμίζει πως οι διαπραγματεύσεις θα αφορούν αποκλειστικά την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα» ανέφερε το ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης.

Ανοιχτά ζητήματα και εύθραστη ισορροπία

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ και οι όροι εφαρμογής των κυρώσεων. Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει επίσης εκτενές κεφάλαιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα του. Την ίδια ώρα, από ιρανικής πλευράς εκπέμπονται μηνύματα ότι ορισμένες στρατηγικές θέσεις παραμένουν αμετάβλητες, διατηρώντας το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εύθραυστο.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Καλιμπάφ ανέφερε στην ανάρτησή του στο X: «Κατά τη διάρκεια του πολέμου, έγραψα σε μια ανάρτηση στο Twitter ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επέστρεφαν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους, και εξακολουθώ να διατηρώ αυτή την άποψη μέχρι σήμερα».

Πριν από την υπογραφή, ο Τραμπ ξεναγήθηκε στους χώρους των Βερσαλλιών από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του. Στην Αίθουσα των Κατόπτρων και στους ιστορικούς διαδρόμους, η εικόνα κινήθηκε ανάμεσα σε χρυσούς διακόσμους και αυστηρό πρωτόκολλο. Μια σύντομη διαδρομή υψηλού συμβολισμού πριν από την πολιτική κορύφωση.

«Όλοι είναι ενθουσιασμένοι που κάναμε μια συμφωνία, όλοι τους. Δεν υπάρχει ούτε ένα έθνος που ήλθε σε μας και μας είπε : "Παρακαλώ κύριε, συνεχίστε να ρίχνετε βόμβες πάνω τους, παρακαλώ συνεχίστε να ρίχνετε βόμβες. Οι ηλίθιοι άνθρωποι το λένε αυτό» δήλωσε επίσης ο Τραμπ μετά την υπογραφή.