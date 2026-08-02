Βίντεο ντοκουμέντο του STAR από την πτώση του ελικοπτέρου

Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο που έπεσε το ένα από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το πλήρωμα του οποίου σώθηκε και εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή που εντοπίστηκε στο έδαφος.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Ράνια Τραγόμαλλου, οι αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν το βίντεο του ανέφεραν:

«Aκούσαμε δυνατή έκρηξη και τρέξαμε γρήγορα στο σημείο… Το ελικόπτερο φλεγόταν αλλά οι πυροσβέστες έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά. Τους έβγαλαν υποβασταζόμενους, αλλά όταν τους ρώτησαν δεν είχαν φωνή να μιλήσουν».

Αυτό το οποίο φαίνεται απίστευτο πάντως είναι ότι το πλήρωμα του συγκεκριμένου ελικοπτέρου κατάφερε να βγει ζωντανό μέσα από το συγκεκριμένο ελικόπτερο...



