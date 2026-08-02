Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο

Πώς διασώθηκαν ως εκ θαύματος τα μέλη του ενός πληρώματος

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Βίντεο - ντοκουμέντο του STAR από το σημείο που έπεσε το ελικόπτερο
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Βίντεο ντοκουμέντο του STAR από την πτώση του ελικοπτέρου

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Ο Βαγγέλης Γκούμας βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο που έπεσε το ένα από τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Ψάθα, το πλήρωμα του οποίου σώθηκε και εξασφάλισε  αποκλειστικό βίντεο από τη στιγμή που εντοπίστηκε στο έδαφος. 

Δύο νεκροί από τη σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων  με τη Ράνια Τραγόμαλλου, οι αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν το βίντεο του ανέφεραν:

Ντοκουμέντο του STAR έξι λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου

Ντοκουμέντο του STAR έξι λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου

Ντοκουμέντο του STAR έξι λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου

Ντοκουμέντο του STAR έξι λεπτά μετά την πτώση του ελικοπτέρου

«Aκούσαμε δυνατή έκρηξη και τρέξαμε γρήγορα στο σημείο… Το ελικόπτερο φλεγόταν αλλά οι πυροσβέστες έτρεξαν να σβήσουν τη φωτιά. Τους έβγαλαν υποβασταζόμενους, αλλά όταν τους ρώτησαν δεν είχαν φωνή να μιλήσουν». 

Αυτό το οποίο φαίνεται απίστευτο πάντως είναι ότι το πλήρωμα του συγκεκριμένου ελικοπτέρου κατάφερε να βγει ζωντανό μέσα από το συγκεκριμένο  ελικόπτερο...   
   
 

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